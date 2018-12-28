Ситуація на дорогах: «Укравтодор» зробив заяву

Ситуація на дорогах України: «Укравтодор» зробив заяву. Фото: Новое Время

https://racurs.ua/ua/n116220-sytuaciya-na-dorogah-ukrayiny-ukravtodor-zrobyv-zayavu.html

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На дорогах України у більшості областей сьогодні, 28 грудня, спостерігатиметься ожеледиця.

Через дощі у західних областях та дрібний сніг у центральних та східних регіонах країни стан покриття на дорогах державного значення мокрий та частково засніжений, повідомляється на Facebook-сторінці «Укравтодору».

У горах, на перевальних ділянках доріг стан покриття мокрий, з ранку йде дрібний сніг.

Вночі виникали проблеми під час руху на складних ділянках доріг М-22 Полтава — Олександрія, Н-08 Бориспіль — Маріуполь в Кременчуцькому районі та Н-31 Дніпро — Решетилівка в районі Кобеляки через проїзд великовагового транспорту.

Наразі дорожніми організаціями проводяться роботи по розчищенню автошляхів та по обробці протиожеледними засобами. На дорогах державного значення заторів немає, проїзд забезпечено.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні, 28 грудня, на всій території країни очікуються дощі з мокрим снігом.