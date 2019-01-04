Конкурс до Антикорупційного суду: рада експертів «забракувала» вісьмох кандидатів (СПИСОК)

Конкурс до Антикорупційного суду

https://racurs.ua/ua/n116458-konkurs-do-antykorupciynogo-sudu-eksperty-vyznaly-vosmero-kandydativ-nevidpovidnymy-spysok.html

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Перших кандидатів до Антикорупційного суду визнали такими, що не відповідають вимогам. Про це було сказано сьогодні, 4 січня, на першому публічному засіданні Громадської ради міжнародних експертів, в якому взяли участь шестеро її членів. Головував на засіданні голова Ради міжнародних експертів Ентоні Хупер.

Експерти обговорювали питання відповідності вимогам вісьмох кандидатів до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Низці претендентів 2 січня відправили питання щодо їхнього майна, родичів, професійної діяльності. За результатами відповідей експерти зробили висновки.

Такими, що викликають сумніви, були визнані відповіді вісьмох претендентів:

— Тишко Дмитро Анатолійович — суддя Центрального райсуду Миколаєва;

— Заєць Тарас Олександрович — суддя Святошинського районного суду Києва;

— Мартинов Євген Олександрович — суддя Шевченківського районного суду Києва;

— Голуб Оксана Анатоліївна — суддя Шевченківського районного суду Києва. Вона взагалі не надала відповіді.

— Квятковський Анатолій Степанович — суддя Апеляційного суду Рівненської області у відставці, до нього виникли претензії у зв’язку з вартістю автомобіля.

— Загородній Анатолій Федорович — суддя Вищого адміністративного суду України у відставці. Виникли питання до придбаної батьком кандидата квартири.

— Штульман Ігор Володимирович — суддя Вищого адміністративного суду України. Виникли питання щодо купівлі квартири дочкою судді.

— Кулініч Юрій Петрович — суддя Деснянського районного суду Чернігова.

Організація Transparency International Ukraine в Facebook також опублікувала цікаву інфографіку, в якій пояснила, чому не рекомендує призначати на посади до Антикорупційного суду Руслана Хитрика, Юрія Бурбела та Ларису Переверзєву.