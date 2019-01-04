Підозрюваний в убивстві студенток у Харкові втік до Туреччини

Турок, підозрюваний у вбивстві студенток у Харкові, втік з України. Фото: NewsRoom

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Турок, підозрюваний в убивстві двох іноземних студенток у Харкові на Новий рік, залишив територію України ще 2 січня.

Про те, що головним підозрюваним у справі є 20-річний громадянин Туреччини, повідомили у поліції. Він товаришував із убитими дівчатами, передають сьогодні УНН.

Водночас у поліції спростували розповсюджену в ЗМІ інформацію про те, що головним підозрюваним нібито є власник квартири, яку орендували студентки з Туреччини.

Нагадаємо, вчора у Нацполіції Харківської області підтвердили дані про вбивство двох іноземних студенток. До поліції звернувся 19-річний знайомий дівчат і попросив встановити їхнє місцезнаходження, оскільки він не міг зв’язатися з ними упродовж трьох днів.

Правоохоронці виявили тіла дівчат без ознак життя у квартирі, яку вони винаймали. За даними джерел, їм обом перерізали горло.