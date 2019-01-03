Убивство двох іноземних студенток у Харкові: що каже поліція (ФОТО)

Убивство двох іноземних студенток у Харкові / Фото: newsroom.kh.ua

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Убивство двох іноземних студенток сталося у Харкові. Цю інформацію офіційно підтвердила прес-служба Нацполіції у Харківській області.

«Тіла померлих з ознаками насильницької смерті виявлено у квартирі по вул. Валентинівській», — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 3 січня до Нацполіції звернувся 19-річний чоловік з проханням встановити місцезнаходження його подруг. Загиблі студентки навчалися на другому курсі харківського університету.

Як зазначив хлопець, дівчата перестали відповідали на телефонні дзвінки ще 31 грудня. Коли працівники поліції прибули до квартири, яку винаймали дівчата-іноземки, вони виявили їхні тіла без ознак життя.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає 10−15 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці намагаються встановити обставини події та знайти очевидців.