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Ракурс
Магнітні бурі очікуються в ніч на 4 січня. Фото: 5 канал

Магнітні бурі накриють Землю 4 січня (ФОТО)

3 січ 2019, 13:22
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Магнітні бурі очікуються на Землі в ніч на 4 січня 2019 року. Геомагнітна ситуація ускладниться через невелику коронарну дірку на Сонці, яка є джерелом високошвидкісного сонячного вітру — потоку заряджених часток.

Астрологи зазначають, що наразі цей сонячний вітер спрямований саме на нашу планету, інформує журнал «Все про космос».

Геомагнітна ситуація ускладниться через невелику коронарну дірку. Фото: SpaceWeather

Вказані астрономічні явища стануть причиною невеликої геомагнітної бурі. За п’ятибальною шкалою на території України очікується буря першого рівня (G1) із індексом інтенсивності Kp = 5.

Найімовірніше, що магнітні бурі накриють Київ 4−5 січня, прогнозує Gismeteo.

Геомагнітний стан у Києві. Фото: gismeteo.ua

Також астрологи повідомили про можливість побачити полярне сяйво. Зокрема, в ніч на 4 січня його зможуть спостерігати мешканці північних широт (до 60-ї).

Як повідомляв «Ракурс», сьогодні в другій половині дня в Києві очікуються невеликі магнітні бурі. Крім того, в більшості областей України 3−4 січня прогнозують різке погіршення погодних умов: сильні пориви вітру та хуртовини, на дорогах утвориться ожеледиця.


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