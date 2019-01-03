Магнітні бурі накриють Землю 4 січня (ФОТО)

Магнітні бурі очікуються в ніч на 4 січня. Фото: 5 канал

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Магнітні бурі очікуються на Землі в ніч на 4 січня 2019 року. Геомагнітна ситуація ускладниться через невелику коронарну дірку на Сонці, яка є джерелом високошвидкісного сонячного вітру — потоку заряджених часток.

Астрологи зазначають, що наразі цей сонячний вітер спрямований саме на нашу планету, інформує журнал «Все про космос».

Вказані астрономічні явища стануть причиною невеликої геомагнітної бурі. За п’ятибальною шкалою на території України очікується буря першого рівня (G1) із індексом інтенсивності Kp = 5.

Найімовірніше, що магнітні бурі накриють Київ 4−5 січня, прогнозує Gismeteo.

Також астрологи повідомили про можливість побачити полярне сяйво. Зокрема, в ніч на 4 січня його зможуть спостерігати мешканці північних широт (до 60-ї).

Як повідомляв «Ракурс», сьогодні в другій половині дня в Києві очікуються невеликі магнітні бурі. Крім того, в більшості областей України 3−4 січня прогнозують різке погіршення погодних умов: сильні пориви вітру та хуртовини, на дорогах утвориться ожеледиця.