Магнитные бури накроют Землю 4 января (ФОТО)

Магнитные бури ожидаются в ночь на 4 января. Фото: 5 канал

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Магнитные бури ожидаются на Земле в ночь на 4 января 2019 года. Геомагнитная обстановка осложнится из-за небольшой коронарной дыры на Солнце, которая является источником высокоскоростного солнечного ветра — потока заряженных частиц.

Астрологи отмечают, что сейчас этот солнечный ветер направлен именно на нашу планету, информирует журнал «Все о космосе».

Указанные астрономические явления станут причиной небольшой геомагнитной бури. По пятибалльной шкале на территории Украины ожидается буря первого уровня (G1) с индексом интенсивности Kp=5.

Вероятнее всего, что магнитные бури накроют Киев 4−5 января, прогнозирует Gismeteo.

Также астрологи сообщили о возможности увидеть полярное сияние. Этой ночью его смогут наблюдать жители на северных широтах (вплоть до 60-й).

Как сообщал «Ракурс», сегодня во второй половине дня в Киеве ожидаются небольшие магнитные бури. Кроме того, в большинстве областей Украины 3−4 января прогнозируют резкое ухудшение погодных условий: сильные порывы ветра и метели, на дорогах образуется гололедица.