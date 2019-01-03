Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Магнитные бури ожидаются в ночь на 4 января. Фото: 5 канал

Магнитные бури накроют Землю 4 января (ФОТО)

3 янв 2019, 13:22
999

Магнитные бури ожидаются на Земле в ночь на 4 января 2019 года. Геомагнитная обстановка осложнится из-за небольшой коронарной дыры на Солнце, которая является источником высокоскоростного солнечного ветра — потока заряженных частиц.

Астрологи отмечают, что сейчас этот солнечный ветер направлен именно на нашу планету, информирует журнал «Все о космосе».

Геомагнитная обстановка усложнится из-за небольшой коронарной дыры. Фото: SpaceWeather

Указанные астрономические явления станут причиной небольшой геомагнитной бури. По пятибалльной шкале на территории Украины ожидается буря первого уровня (G1) с индексом интенсивности Kp=5.

Вероятнее всего, что магнитные бури накроют Киев 4−5 января, прогнозирует Gismeteo.

Геомагнитная обстановка в Киеве. Фото: gismeteo.ua

Также астрологи сообщили о возможности увидеть полярное сияние. Этой ночью его смогут наблюдать жители на северных широтах (вплоть до 60-й).

Как сообщал «Ракурс», сегодня во второй половине дня в Киеве ожидаются небольшие магнитные бури. Кроме того, в большинстве областей Украины 3−4 января прогнозируют резкое ухудшение погодных условий: сильные порывы ветра и метели, на дорогах образуется гололедица.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше