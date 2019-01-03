Uber в Брюсселе объявлен вне закона

Uber в Брюсселе объявлен незаконным

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Racurs.ua

Такси Uber в Брюсселе признали незаконным. Такое решение вынес Брюссельский суд по коммерческим вопросам. В решении суда сказано, что предоставление транспортных услуг со стороны этого такси является незаконным в столице Бельгии, сообщает «112 Украина» со ссылкой на La Libre.be.

Только водители, которые имеют брюссельскую лицензию и световой сигнал такси на крыше автомобиля, могут заниматься пассажирскими перевозками по городу. Соответствующее решение было принято еще в декабре, но стало известно о нем только сегодня, 3 января.

За каждую незаконную поездку на Uber будет налагаться штраф в размере 10 тыс. евро.

В марте 2018 года в Брюсселе водители такси заблокировали основные дороги с требованием запретить сервис Uber. Таксисты требовали от властей обеспечить социальные гарантии, так как Uber создал для них серьезную конкуренцию. При такой конкуренции цены на услуги такси в Брюсселе упали, что вызвало протесты таксистов.

Напомним, что в Киеве Uber повысил тарифы, причиной этому стала плохая погода.