Первые фото «темной» стороны Луны прислал китайский зонд (ФОТО, ВИДЕО)

Космический аппарат Китая Chang'e-4 / Фото: Pro/Hi-Tech

https://racurs.ua/n116408-pervye-foto-temnoy-storony-luny-prislal-kitayskiy-zond-foto-video.html

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Фото обратной стороны Луны прислал китайский зонд Chang’e-4, который сегодня утром приземлился в кратере Карман. Фото опубликовали в Twitter телеканал GGTN и пользователь Nicaiii.

Миссия Chang’e-4 контактирует с Землей с помощью спутника-ретранслятора Queqiao, который был выведен на орбиту в мае прошлого года.

Кратер Карман, куда приземлился зонд, имеет близкую к круглой форму, он значительно разрушен, а северную его часть перекрывает вал и породы выброшенные при образовании кратера Лейбниц. Плоское дно чаши кратера затоплено лавой. Нa бoрту стaнции Chang’e-4 находится луноход, который oбследует место посaдки и прoведет ряд геoлoгических и aстрoфизических экспериментов.

Благодаря этой миссии человечество сможет более тщательно исследовать обратную сторону Луны, которую с Земли никогда не видно.

Также напомним, что в новом году NASA получило сигналы от межпланетного зонда «Новые горизонты», которые подтверждают, что аппарат успешно пролетел мимо самого удаленного из всех известных объектов Солнечной системы.