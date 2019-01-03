На обратной стороне Луны впервые в истории высадили аппарат (ФОТО)

На обратной стороне Луны впервые в истории высадили аппарат

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Racurs.ua

Впервые в истории человечества на обратной стороне Луны удалось высадить аппарат. Сегодня, 3 января, в 4.26 по киевскому времени китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли. Фотографию, которую уже успел сделать этот аппарат, опубликовал в Twitter китайский телеканал GGTN.

Благодаря этому человечество впервые увидело обратную сторону Луны, ее с Земли никогда не видно. Спутник нашей планеты всегда обращен к Земле только одной стороной.

Китайский зонд сел в кратере Карман. Это огромный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. На борту станции находится луноход, который обследует место посадки и проведет ряд геологических и астрофизических экспериментов.

Напомним, что начало нового 2019 года обещает быть богатым на события, связанные с космосом. «Ракурс» рассказывал, каких астрономических явлений и запуска каких аппаратов следует ожидать в течение января.