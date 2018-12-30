Космос зовет: каких событий следует ожидать в январе

На январь запланирован запуск нескольких космических аппаратов к Луне

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Racurs.ua

Начало нового 2019 года обещает быть богатым на события, связанные с космосом.

Ожидаются не только удивительные астрономические явления, но и запуск нескольких важных космических аппаратов, сообщает издание Science Alert.

Так, 1 января зонд «Новые горизонты» NASA пролетит вблизи Ultima Thule — наиболее удаленного объекта, который человечество когда-нибудь пыталось посетить.

После того, как космический аппарат «Новые горизонты» пролетел мимо Плутон в июле 2015 года, его путешествие не закончилось. Следующей целью станет ледяное тело под названием Ultima Thule или 2014 MU69. Оно расположено в поясе Койпера, на расстоянии более 6 млрд км от Земли. По мнению ученых, это скала в форме арахиса длиной 32 км и шириной 20 км.

3 января Китай может стать первой страной, чей космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны.

Китай проводит активную лунную кампанию под названием «Чанъэ» (название происходит от имени богини Луны). Она началась с орбитального спутника «Чанъэ-1», который был запущен в октябре 2007 года.

Еще две миссии после этого включали посадки на Луну, луноход, ретрансляционные спутники и микросателлиты.

В ночь с 3 на 4 января наступит пик метеорного дождя Квадрантиды. В 2019 году яркий лунный свет не помешает наблюдению за этим ежегодным космическим явлением. Астрономы прогнозируют, что интенсивность этого метеорного дождя составит от 50 до 100 метеоров в час. Но, чтобы увидеть больше, чем метеор в минуту, нужно будет найти место, где лишние источники света не будут мешать наблюдению за темным ночным небом.

6 января наступит частичное солнечное затмение. Правда, наблюдать его можно будет только в северо-восточной Азии и на севере Тихого океана.

17 января компания SpaceX планирует впервые запустить свой космический корабль Crew Dragon. Этот корабль создан, чтобы заменить для NASA спейс-шаттлы, эпоха которых завершилась в 2011 году. С тех пор для отправки астронавтов на Международную космическую станцию применяют российские корабли «Союз».

В ночь с 20 на 21 января будет происходить лунное затмение. Земная тень окрасит Луну в кроваво-красный цвет. К тому же, это событие совпадет с так называемой суперлуной — максимальным приближением спутника к Земле во время движения по орбите.

30 января Индия запустит «Чандраян-2» — свою вторую миссию к Луне. Кроме орбитального аппарата индийцы планируют также доставить на поверхность спутника Земли шестиколесный луноход.

Кроме того, в январе 2019 года некоммерческая организация SpaceIL планирует стать первой частной компанией, которая отправит на спутник Земли луноход. Правда, на январь запланирован только запуск, к Луне космический аппарат массой около 600 кг долетит лишь, ориентировочно, в марте.

Напомним, недавно зонд «Паркер» передал первый снимок изнутри атмосферы Солнца.