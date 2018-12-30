Космос кличе: чого слід очікувати в січні

На січень заплановано запуск кількох космічних апаратів до Місяця

https://racurs.ua/ua/n116292-kosmos-klyche-chogo-slid-ochikuvaty-v-sichni.html

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Початок нового 2019 року обіцяє бути багатим на події, пов’язані з космосом.

Очікуються не лише дивовижні астрономічні явища, а й запуск кількох важливих космічних апаратів, повідомляє видання Science Alert.

Так, 1 січня зонд «Нові горизонти» NASA пролетить поблизу Ultima Thule — найбільш віддаленого об'єкту, який людство коли-небудь намагалося відвідати.

Після того, як космічний апарат «Нові горизонти» пролетів повз Плутон у липні 2015 року, його подорож не завершилася. Наступною ціллю стане крижане тіло під назвою Ultima Thule або 2014 MU69. Воно розташоване в поясі Койпера, на відстані понад 6 млрд км від Землі. На думку вчених, це скеля у формі арахісу довжиною 32 км та шириною 20 км.

3 січня Китай може стати першою країною, чий космічний апарат здійснив посадку на зворотному боці Місяця.

Китай проводить активну місячну кампанію під назвою «Чан'е» (назва походить від імені богині Місяця). Вона почалася з орбітального супутника «Чан'е-1», який був запущений у жовтні 2007 року.

Ще дві місії після цього включали посадки на Місяць, місяцехід, ретрансляційні супутники та мікросателіти.

У ніч з 3 на 4 січня настане пік метеорного дощу Квадрантиди. У 2019 році яскраве місячне світло не перешкоджатиме спостеріганню за цим щорічним космічним явищем. Астрономи прогнозують, що інтенсивність цього метеорного дощу становитиме від 50 до 100 метеорів на годину. Але, щоб побачити більше, ніж метеор за хвилину, потрібно буде знайти місце, де зайві джерела світла не заважатимуть спостерігати за темним нічним небом.

6 січня настане часткове сонячне затемнення. Щоправда, спостерігати його можна буде лише в північно-східній Азії та на півночі Тихого океану.

17 січня компанія SpaceX планує вперше запустити свій космічний корабель Crew Dragon. Цей корабель створений, щоб замінити для NASA спейс-шаттли, епоха яких завершилася в 2011 році. З того часу для відправки астронавтів на Міжнародну космічну станцію застосовують російські кораблі «Союз».

У ніч з 20 на 21 січня відбуватиметься місячне затемнення. Земна тінь забарвить Місяць у криваво-червоний колір. До того ж, ця подія співпаде з так званим супермісяцем — найбільшим наближенням супутника до Землі під час руху орбітою.

30 січня Індія запустить «Чандраян-2» — свою другу місію до Місяця. Окрім орбітального апарату індійці планують також доставити на поверхню супутника Землі шестиколісний місяцехід.

Крім того, в січні 2019 року неприбуткова організація SpaceIL планує стати першою приватною компанією, яка відправить до супутника Землі місяцехід. Щоправда, на січень заплановано лише запуск, до Місяця космічний апарат масою майже 600 кг долетить лише, орієнтовно, в березні.

Нагадаємо, нещодавно зонд «Паркер» передав перший знімок зсередини атмосфери Сонця.