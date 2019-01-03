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Ракурс
На зворотному боці Місяця вперше в історії висадили апарат

На зворотному боці Місяця вперше в історії висадили апарат (ФОТО)

3 січ 2019, 09:33
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Вперше в історії людства на зворотному боці Місяця вдалося висадити апарат. Сьогодні, 3 січня, о 4.26 за київським часом китайський апарат «Чан'е-4» здійснив м’яку посадку на зворотному боці супутника Землі. Фотографію, які вже встиг зробити цей апарат, опублікував в Twitter китайський телеканал GGTN.

На зворотному боці Місяця вперше в історії висадили апарат

Завдяки цьому людство вперше побачило зворотну сторону Місяця, її з Землі ніколи не видно. Супутник нaшoї плaнети зaвжди oбернений дo Землі лише oднією стoрoнoю.

Китaйський зoнд сів у крaтері Кaрмaн. Це величезний удaрний крaтер у південній півкулі звoрoтнoгo бoку Місяця. Нa бoрту стaнції перебувaє місяцехід, який oбстежить місце пoсaдки і прoведе низку геoлoгічних тa aстрoфізичних експериментів.

На зворотному боці Місяця вперше в історії висадили апарат. Фото: Twitter / GGTN

Нагадаємо, що початок нового 2019 року обіцяє бути багатим на події, пов’язані з космосом. «Ракурс» розповідав, яких астрономічних явищ та запуску яких апаратів слід очікувати протягом січня.

Джерело: Ракурс


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