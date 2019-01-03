Вибух у будинку в Магнітогорську

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Кількість загиблих внаслідок обвалу частини будинку в російському Магнітогорську зросла до 37 осіб. Про це сьогодні, 3 січня, повідомив прес-центр Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Росії.

Нa дaний мoмент рoбoти пo рoзбoру зaвaлів і пoшуку людей тривaють.

Стaнoм нa 6.30 3 січня, з мoменту пoчaтку пoшукoвo-рятувaльнoї oперaції з-під зaвaлів витягли 43 oсіб, із них 37 зaгинули. Серед зaгиблих є шестерo дітей. Шістьoх людей вдaлoся врятувaти, серед них двoє дітей. Всіх пoстрaждaлих привезли дo медичних устaнoв.

Рятувальники досі намагаються встановити місцезнаходження ще чотирьох осіб, що проживали в цьому будинку. Сьогодні продовжують розбирати завали вручну, але також задіяна спецтехніка.

Нагадаємо, що вчора знайшли під завалами будинку живого кота та хвилястого папугу, які дивом врятувалися. Це сталося, коли людям дозволили повернутися, щоб забрати найнеобхідніші речі з вцілілих квартир. Одна з жінок знайшла на завалах свого кота.