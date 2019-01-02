Вибух у Магнітогорську: рятувальники дістали з-під завалів живих папугу та кота. Фото: 74.ru

https://racurs.ua/ua/n116372-vybuh-u-magnitogorsku-ryatuvalnyky-distalyz-pidzavaliv-jyvyh-papugu-i-kota-foto.html

Racurs.ua

У Магнітогорську (РФ) рятувальники продовжують розбирати завали пошкодженого вибухом житлового будинку. Під уламками вдалося вижити хвилястому папузі та коту.

Коли мешканцям будинку дозволили швиденько забрати необхідні речі з вцілілих квартир, одна з місцевих жительок знайшла на руїнах свого кота. Тварина під час обвалення будівлі не постраждала, повідомляє 74.ru.

За останніми даними МНС РФ, кількість жертв вибуху в Магнітогорську збільшилася до 19 осіб: із-під завалів дістали тіло жінки. Невідомою залишається доля 22 осіб.

Як повідомляв «Ракурс», 31 грудня 2018 року в багатоквартирному будинку по вулиці Карла Маркса в російському Магнітогорську стався вибух, внаслідок якого обвалився один із під’їздів. Під завалами будівлі опинилися місцеві мешканці.

Наступного дня неподалік від цього будинку вибухнула маршрутка. У ЗМІ почала з’являтися інформація про можливий зв’язок між цими двома вибухами.