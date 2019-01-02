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Ракурс
Взрыв в Магнитогорске: спасатели достали из-под завалов живых попугая и кота. Фото: 74.ru

Взрыв в Магнитогорске: спасатели достали из-под завалов живых попугая и кота (ФОТО)

2 янв 2019, 13:35
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В Магнитогорске (РФ) спасатели продолжают разбирать завалы поврежденного взрывом жилого дома. Под обломками удалось выжить волнистому попугаю и коту.

Когда жильцам дома разрешили быстро забрать необходимые вещи из уцелевших квартир, одна из местных жительниц нашла на развалинах своего кота. Животное во время обрушения здания не пострадало, сообщает 74.ru.

В Магнитогорске спасатели достали живого попугая. Фото: tjournal.ru

Спасение кота из взорвавшегося дома в Магнитогорске. Фото: 74.ru

По последним данным МЧС РФ, число жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось до 19 человек: из-под завалов достали тело женщины. Неизвестной остается судьба 22 человек.

Как сообщал «Ракурс», 31 декабря 2018 года в многоквартирном доме по улице Карла Маркса в российском Магнитогорске прогремел взрыв, в результате которого обрушился один из подъездов. Под завалами дома оказались местные жители.

На следующий день недалеко от этого дома взорвалась маршрутка. В СМИ начала появляться информация о возможной связи между этими двумя взрывами.


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