Взрыв в Магнитогорске: спасатели достали из-под завалов живых попугая и кота. Фото: 74.ru

https://racurs.ua/n116372-vzryv-v-magnitogorske-spasateli-dostali-iz-pod-zavalov-jivyh-popugaya-i-kota-foto.html

Racurs.ua

В Магнитогорске (РФ) спасатели продолжают разбирать завалы поврежденного взрывом жилого дома. Под обломками удалось выжить волнистому попугаю и коту.

Когда жильцам дома разрешили быстро забрать необходимые вещи из уцелевших квартир, одна из местных жительниц нашла на развалинах своего кота. Животное во время обрушения здания не пострадало, сообщает 74.ru.

По последним данным МЧС РФ, число жертв взрыва в Магнитогорске увеличилось до 19 человек: из-под завалов достали тело женщины. Неизвестной остается судьба 22 человек.

Как сообщал «Ракурс», 31 декабря 2018 года в многоквартирном доме по улице Карла Маркса в российском Магнитогорске прогремел взрыв, в результате которого обрушился один из подъездов. Под завалами дома оказались местные жители.

На следующий день недалеко от этого дома взорвалась маршрутка. В СМИ начала появляться информация о возможной связи между этими двумя взрывами.