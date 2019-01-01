Взрыв дома и маршрутки в Магнитогорске российские СМИ назвали терактами (ВИДЕО)

В Магнитогорске в течение двух дней взорвались дом и маршрутка, фото — "Медуза"

https://racurs.ua/n116357-vzryv-doma-i-marshrutki-v-magnitogorske-rossiyskie-smi-nazvali-teraktami-video.html

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Новый взрыв в Магнитогорске — маршрутки на улице — связан с трагическим случаем, который произошел утром 31 декабря в этом российском городе, когда упал подъезд жилого дома.

Взрыв «Газели» вечером 1 января произошел якобы во время задержания подозреваемых в терроризме, которые взорвали дом, информирует 74.ru со ссылкой на свои источники.

Кроме того, этот ресурс сообщает о нескольких перестрелках, которые вспыхнули вечером 1 января в разных частях города. На отдельных видео с места события действительно слышны выстрелы.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что во время взрыва и возгорания маршрутной «Газели» погибли три человека.

СМИ называют их возможными боевиками, отмечая, что есть еще четвертый, который отстреливается.

ФСБ и полиция пока не комментируют происходящее. В 23.31 по местному времени появилась официальная информация по итогам совещания под руководством главы Следственного комитета России. В пресс-релизе сообщалось, что в Магнитогорск стянули более 100 (!) следователей и криминалистов.

Согласно информации 74.ru, квартиру на 3-м этаже десятиэтажного дома арендовал уроженец одной из стран Средней Азии.

По версии правоохранителей, он мог с сообщниками планировать террористическую атаку на торговый центр. Утверждается, что он хранил в доме взрывчатые вещества.

На месте взрыва маршрутки работает ФСБ. Это место рядом с домом, который взорвался в Магнитогорске 31 декабря.

Полиция заявляет, что маршрутка взорвалась в результате неисправности газового оборудования.

Напомним, что во время взрыва в 10-этажном доме 31 декабря, причиной которого назывался утечка газа, погибли девять жителей. Под завалами могут находиться еще 32 человека.