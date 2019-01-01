Вибух будинку і маршрутки в Магнітогорську російські ЗМІ назвали терактами (ВІДЕО)

В Магнітогорську впродовж двох днів вибухнули будинок і маршрутка, фото — "Медуза"

https://racurs.ua/ua/n116357-vybuh-budynku-i-marshrutky-v-magnitogorsku-rosiyski-zmi-nazvaly-teraktamy-video.html

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Новий вибух в Магнітогорську — маршрутки на вулиці — пов’язаний із трагічним випадком, який стався уранці 31 грудня у цьому російському місті, коли впав під’їзд житлового будинку.

Вибух «Газелі» увечері 1 січня стався буцімто під час затримання підозрюваних у тероризмі, які підірвали будинок, інформує 74.ru з посиланням на свої джерела.

Крім того, цей ресурс повідомляє про декілька перестрілок, які спалахнули увечері 1 січня в різних частинах міста. На окремих відео з місця події справді чути постріли.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський повідомив, що під час вибуху і загоряння маршрутної «Газелі» загинули три людини.

ЗМІ називають їх можливими бойовиками, відзначаючи, що є ще четвертий, який відстрілюється.

ФСБ і поліція поки не коментують те, що відбувається. О 23.31 за місцевим часом з’явилася офіційна інформація за підсумками наради під керівництвом голови Слідчого комітету Росії. У прес-релізі повідомлялося, що в Магнітогорськ стягнули понад 100 (!) слідчих і криміналістів.

Відповідно до інформації 74.ru, квартиру на 3-му поверсі десятиповерхового будинку орендував уродженець однієї з країн Середньої Азії.

За версією правоохоронців, він міг зі спільниками планувати терористичну атаку на торговий центр. Стверджується, що він зберігав у будинку вибухові речовини.

На місці вибуху маршрутки працює ФСБ. Це місце поруч із будинком, який вибухнув у Магнітогорську 31 грудня.

Поліція заявляє, що маршрутка вибухнула внаслідок несправності газового обладнання.

Нагадаємо, що під час вибуху у 10-поверховому будинку 31 грудня, причиною якого називався витік газу, загинули дев’ять мешканців. Під завалами можуть перебувати ще 32 людини.