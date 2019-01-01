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Ракурс
Друк найкоштовнішої банкноти євро припинять 17 з 19 національних центральних банків, фото — France24

Зникнення 500-єврових банкнот пояснили у Європейському центробанку

1 січ 2019, 21:57
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Зникнення 500-єврових банкнот пояснили в Європейському центробанку (ЄЦБ).

З 27 січня лише два центральних банки країн єврозони випускатимуть банкноти номіналом по 500 євро, а з квітня їхній випуск повністю припинять, повідомив 1 січня сайт ЄЦБ.

Спочатку друк найкоштовнішої банкноти євро зупинять 17 з 19 національних центральних банків.

Він продовжиться тільки в Австрії та Німеччині до 26 квітня. Таке рішення покликане забезпечити плавний перехід до ситуації, у якій грошовий обіг не підтримуватиметься 500-євровими банкнотами.

Водночас в ЄЦБ нагадали, що купюри, випущені раніше, залишаються в обігу і є платіжним засобом.

Європейський центробанк позбувається 500-єврових банкнот, оскільки вважає, що саме вони найчастіше використовуються злочинцями — під час відмиванні грошей і фінансування тероризму.

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Джерело: Ракурс


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