Зникнення 500-єврових банкнот пояснили у Європейському центробанку

Друк найкоштовнішої банкноти євро припинять 17 з 19 національних центральних банків, фото — France24

https://racurs.ua/ua/n116356-znyknennya-500-ievrovyh-banknot-poyasnyly-v-ievropeyskomu-centrobanku.html

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Зникнення 500-єврових банкнот пояснили в Європейському центробанку (ЄЦБ).

З 27 січня лише два центральних банки країн єврозони випускатимуть банкноти номіналом по 500 євро, а з квітня їхній випуск повністю припинять, повідомив 1 січня сайт ЄЦБ.

Спочатку друк найкоштовнішої банкноти євро зупинять 17 з 19 національних центральних банків.

Він продовжиться тільки в Австрії та Німеччині до 26 квітня. Таке рішення покликане забезпечити плавний перехід до ситуації, у якій грошовий обіг не підтримуватиметься 500-євровими банкнотами.

Водночас в ЄЦБ нагадали, що купюри, випущені раніше, залишаються в обігу і є платіжним засобом.

Європейський центробанк позбувається 500-єврових банкнот, оскільки вважає, що саме вони найчастіше використовуються злочинцями — під час відмиванні грошей і фінансування тероризму.

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