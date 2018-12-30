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ЄС заплатить до 90 тис. євро тому, хто знайде баги в популярних програмах. Фото з відкритих джерел
ЄС пропонує хакерам багато грошей за пошук вразливостей у популярних програмах (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n116294-ies-proponuie-hakeram-bagato-groshey-za-poshuk-vrazlyvostey-u-populyarnyh-programah-spysok.htmlRacurs.ua
В Євросоюзі оголосили винагороду в сумі від 25 до 90 тис. євро за пошук вразливостей в системі безпеки популярних програм з відкритим вихідним кодом.
Загалом було названо 15 пунктів, серед яких такі популярні програми, як VLC Media Player, 7-zip, KeePass, Drupal, FileZilla, повідомила на своєму сайті член Європарламенту Юлія Реда.
Це робиться в рамках проекту «Аудит вільного і відкритого програмного забезпечення» (Free and Open Source Software Audit, FOSSA), який вперше був затверджений у 2015 році.
Євродепутат підкреслює важливість безпеки програм з відкритим вихідним кодом, оскільки ними користується в тому числі і влада ЄС.
Повний список програм виглядає так:
- 7-zip — 58 тис. євро
- Apache Kafka — 58 тис. євро
- Apache Tomcat — 39 тис. євро
- Digital Signature Services (DSS) — 25 тис. євро
- Drupal — 89 тис. євро
- Filezilla — 58 тис. євро
- FLUX TL — 34 тис. євро
- GNU C Library (glibc) — 45 тис. євро
- KeePass — 71 тис. євро
- midPoint — 58 тис. євро
- Notepad ++ — 71 тис. євро
- PuTTY — 90 тис. євро
- PHP Symfony — 39 тис. євро
- VLC Media Player — 58 тис. євро
- WSO2 — 58 тис. євро
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