ЄС пропонує хакерам багато грошей за пошук вразливостей у популярних програмах (СПИСОК)

ЄС заплатить до 90 тис. євро тому, хто знайде баги в популярних програмах. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/n116294-ies-proponuie-hakeram-bagato-groshey-za-poshuk-vrazlyvostey-u-populyarnyh-programah-spysok.html

Racurs.ua

В Євросоюзі оголосили винагороду в сумі від 25 до 90 тис. євро за пошук вразливостей в системі безпеки популярних програм з відкритим вихідним кодом.

Загалом було названо 15 пунктів, серед яких такі популярні програми, як VLC Media Player, 7-zip, KeePass, Drupal, FileZilla, повідомила на своєму сайті член Європарламенту Юлія Реда.

Це робиться в рамках проекту «Аудит вільного і відкритого програмного забезпечення» (Free and Open Source Software Audit, FOSSA), який вперше був затверджений у 2015 році.

Євродепутат підкреслює важливість безпеки програм з відкритим вихідним кодом, оскільки ними користується в тому числі і влада ЄС.

Повний список програм виглядає так: