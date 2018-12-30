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Ракурс
ЄС заплатить до 90 тис. євро тому, хто знайде баги в популярних програмах. Фото з відкритих джерел

ЄС пропонує хакерам багато грошей за пошук вразливостей у популярних програмах (СПИСОК)

30 гру 2018, 14:24
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В Євросоюзі оголосили винагороду в сумі від 25 до 90 тис. євро за пошук вразливостей в системі безпеки популярних програм з відкритим вихідним кодом.

Загалом було названо 15 пунктів, серед яких такі популярні програми, як VLC Media Player, 7-zip, KeePass, Drupal, FileZilla, повідомила на своєму сайті член Європарламенту Юлія Реда.

Це робиться в рамках проекту «Аудит вільного і відкритого програмного забезпечення» (Free and Open Source Software Audit, FOSSA), який вперше був затверджений у 2015 році.

Євродепутат підкреслює важливість безпеки програм з відкритим вихідним кодом, оскільки ними користується в тому числі і влада ЄС.

Повний список програм виглядає так:

  1. 7-zip — 58 тис. євро
  2. Apache Kafka — 58 тис. євро
  3. Apache Tomcat — 39 тис. євро
  4. Digital Signature Services (DSS) — 25 тис. євро
  5. Drupal — 89 тис. євро
  6. Filezilla — 58 тис. євро
  7. FLUX TL — 34 тис. євро
  8. GNU C Library (glibc) — 45 тис. євро
  9. KeePass — 71 тис. євро
  10. midPoint — 58 тис. євро
  11. Notepad ++ — 71 тис. євро
  12. PuTTY — 90 тис. євро
  13. PHP Symfony — 39 тис. євро
  14. VLC Media Player — 58 тис. євро
  15. WSO2 — 58 тис. євро

Джерело: Ракурс


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