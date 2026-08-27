В Іспанії за чотири хвилини пограбували музей і викрали «Скарб Вільєни». Фото:

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В Іспанії за чотири хвилини пограбували музей і викрали «Скарб Вільєни».

Зухвале пограбування відбулося в місті Вільєна. Чотири хвилини вистачило крадіям, щоб винести з музею більшість експонатів знаменитої колекції золотих виробів бронзової доби. Загалом у ній понад 50 предметів, а вартість самого золота оцінюють щонайменше у 1,7 млн євро. Про це повідомило видання The Guardian.

Зазначається, що сьогодні вранці сигналізація музею спрацювала близько 5.20 за місцевим часом, а вже через чотири хвилини злочинці залишили будівлю. Міська влада назвали пограбування «надзвичайно швидким та професійним».

Попередньо відомо, що крадії приїхали на кількох автомобілях і влізли у музей через вікно. А незадовго до пограбування сигналізація спрацювала у міському спортивному центрі. Поліція перевіряє, чи не був це відволікаючий маневр злочинців.

Як відомо, «Скарб Вільєни» у 1963 році знайшов археолог Хосе Марія Солер, який виявив його у посудині, що лежала у висохлому руслі річки поблизу міста. Історична та археологічна цінність колекції вважається неоціненною.

Ця колекція складається з 29 браслетів, 11 чаш, трьох пляшок та інших предметів. Більшість із них виготовлені із золота, також у колекції є вироби зі срібла, заліза та бурштину. Їх виготовило приблизно в 1000 році до нашої ери.

Нагадаємо, в Бельгії археологи розкопали найдавніший з відомих багатофункціональних інструментів, виготовлених з кістки печерного лева — своєрідний доісторичний «швейцарський армійський ніж».

Джерело: The Guardian