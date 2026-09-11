Кохана, ми губимо дітей, або Наслідки «проривної» угоди Франції і Британії

Сотні висланих з Британії до Франції шукачів притулку, серед яких є діти, зникли безвісти

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Сотні осіб, які шукають притулку, серед яких щонайменше 41 дитина оспорюваного віку, яких було вислано до Франції в межах угоди «один прийшов — один пішов», зникли безвісти.

Про це повідомляє британське видання The Guardian з посиланням на дані правозахисних організацій.

Зазначається, що цю пілотну програму колишній прем'єр-міністр Кір Стармер назвав «проривною», коли він разом із президентом Франції Еммануелем Макроном оголосив про її запуск у липні 2025 року. Згідно з договором, укладеним у рамках цієї угоди, осіб, які шукають притулку й прибувають малими човнами, примусово повертають до Франції в обмін на інших, яких легально доставляють до Великої Британії з Франції.

З вересня 2025 року до Франції було повернуто близько 1 тис. 400 осіб, котрі прибули на малих човнах, що становить лише 4% від 32 тис. осіб, які перетнули Ла-Манш з моменту підписання угоди.

Також не враховується значна меншина тих, хто повернувся до Великої Британії вдруге. Велика Британія та Франція внесли поправки до угоди, щоб дозволити повторне повернення до Франції осіб, які повернулися до Великої Британії на вантажівках.

Медді Харріс, директорка мережі «Humans For Rights Network», заявила, що кілька неурядових організацій спільно склали список щонайменше 41 дитини та підлітка, вік яких викликає сумніви, котрих, за їхніми твердженнями, було незаконно повернуто до Франції. Утримання дітей без супроводу у центрах тимчасового утримання для дорослих є незаконним, і на них не поширюється дія договору «один прийшов — один пішов».

Міністерство внутрішніх справ заперечило це і заявило газеті Guardian:

Це категорично не відповідає дійсності. Нікого не було депортовано до Франції, якщо щодо його віку існують суперечки.

Кожній затриманій особі протягом 24 годин після прибуття до центру виселення мігрантів повідомляють про її право на юридичне представництво та про те, як вона може його отримати. Оцінка віку проводиться з метою забезпечення цілісності наших кордонів, а також для того, щоб особи, яким дійсно не виповнилося 18 років, отримували належну підтримку.

Однак незалежні моніторингові ради в’язниць і центрів затримання повідомили, що було виявлено майже сотню дітей, яких у рамках цієї програми незаконно утримували як дорослих. Виконувач обов’язків голови цих рад Джейн Ліч взяла участь у засіданні та висловила занепокоєння тим, що деяких людей незаконно утримують у рамках цієї програми, оскільки Міністерство внутрішніх справ «затримує більше людей, ніж може депортувати».

Французькі політики повідомили газеті The Guardian, що лише 200 осіб, примусово повернутих до Франції, досі підтримують контакт із місцевою владою, тоді як сотні інших перейшли в підпілля в різних країнах Європи.

Термін дії угоди закінчується 1 жовтня. Як повідомляється, міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд наполягає на продовженні та розширенні цієї угоди, а французький уряд дав зрозуміти, що хоче поширити цю програму на всю Європу. Однак, за словами французького політика, інші країни відповіли відмовою.

Джерело: The Guardian