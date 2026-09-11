Дорогая, мы губим детей, или Последствия «прорывного» соглашения Франции и Британии

Сотни высланных из Британии во Францию ​​искателей убежища, среди которых есть дети, пропали без вести

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Сотни лиц, ищущих убежища, среди которых по меньшей мере 41 ребенок оспариваемого возраста, высланных во Францию ​​в рамках соглашения «один пришел — один ушел», пропали без вести.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на данные правозащитных организаций.

Отмечается, что эту пилотную программу бывший премьер-министр Кир Стармер назвал «прорывной», когда он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном объявил о ее запуске в июле 2025 года. Согласно договору, заключенному в рамках этого соглашения, лиц, ищущих убежища и прибывающих малыми лодками, принудительно возвращают во Францию ​​в обмен на других, которых легально доставляют в Великобританию из Франции.

С сентября 2025 года во Францию ​​были возвращены около 1 тыс. 400 человек, прибывших на малых лодках, что составляет всего 4% от 32 тыс. человек, пересекших Ла-Манш с момента подписания соглашения.

Также не учитывается значительное меньшинство вернувшихся в Великобританию во второй раз. Великобритания и Франция внесли поправки в соглашение, чтобы разрешить повторный возврат во Францию ​​лиц, вернувшихся в Великобританию на грузовиках.

Медди Харрис, директор сети «Humans For Rights Network», заявила, что несколько неправительственных организаций совместно составили список не менее 41 ребенка и подростка, возраст которых вызывает сомнения, которые, по их утверждениям, были незаконно возвращены во Францию. Содержание детей без сопровождения в центрах временного содержания для взрослых незаконно, и на них не распространяется действие договора «один пришел — один ушел».

Министерство внутренних дел опровергло это и заявило газете Guardian:

Это категорически не соответствует действительности. Никто не был депортирован во Францию, если о его возрасте существуют споры.

Каждому задержанному лицу в течение 24 часов после прибытия в центр выселения мигрантов сообщают о его праве на юридическое представительство и о том, как оно может его получить. Оценка возраста проводится с целью обеспечения целостности наших границ, а также для того, чтобы лица, которым действительно не исполнилось 18 лет, получали должную поддержку.

Однако независимые мониторинговые советы тюрем и центров задержания сообщили, что были обнаружены около сотни детей, которых в рамках этой программы незаконно содержали как взрослых. Исполняющий обязанности главы этих советов Джейн Лич приняла участие в заседании и выразила обеспокоенность тем, что некоторых людей незаконно удерживают в рамках этой программы, поскольку Министерство внутренних дел «задерживает больше людей, чем может депортировать».

Французские политики сообщили газете The Guardian, что только 200 человек, принудительно возвращенных во Францию, до сих пор поддерживают контакт с местными властями, в то время как сотни других перешли в подполье в разных странах Европы.

Срок действия соглашения истекает 1 октября. Как сообщается, министр внутренних дел Шабана Махмуд настаивает на продлении и расширении этого соглашения, а французское правительство дало понять, что хочет распространить эту программу на всю Европу. Однако, по словам французского политика, другие страны ответили отказом.

Источник: The Guardian