Украину могут «подвинуть» в очереди на вступление в Европейский Союз. Фото:

Україну можуть «посунути» в черзі на вступ до Європейського Союзу.

Країни більше не прагнуть членства в ЄС лише заради зростання економіки. І багатші держави, такі як Ісландія та Норвегія, які раніше відмовилися від приєднання, зараз розглядають Євросоюз як джерело стабільності та захисту від геополітичних ризиків. Це створює ризик для кандидатів зі Східної Європи, зокрема України, які можуть опинитися позаду у черзі на вступ. Про це пише видання Politico.

Зазначається, що Ісландія вже працює над референдумом щодо поновлення переговорів про вступ до ЄС, а Норвегія демонструє зростання підтримки членства серед населення після 18 місяців активних дискусій.

Міністр закордонних справ Ісландії Тьоргердюр Катрін Гуннарсдоттір наголосив, що приєднання до Євросоюзу зміцнить оборону та економічну безпеку країни.

У статті йдеться, що через це Україна, Молдова, Чорногорія та Албанія можуть зіштовхнутися з фінансовими та політичними перепонами, бо економіки цих країн не забезпечують значних внесків до центрального бюджету європейського блоку.

Ми не хочемо ще одну Угорщину чи Словаччину, де через 10−15 років можуть виникнути проблеми з дотриманням цінностей ЄС, — розповів один із дипломатів.

При цьому, як пише Politico, членство України у ЄС залишається стратегічним кроком для обох сторін, бо Україна може посилити оборону блоку.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що ЄС готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Зокрема, розглядаються варіанти з наданням Україні попереднього захисту на час вступу до Євросоюзу, а також негайного доступу до деяких прав членства. Також опрацьовується варіант, який передбачають продовження існуючого шляху доступу або введення перехідного періоду і поступового членства в ЄС.

Джерело: Politico