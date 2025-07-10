Найдавніший «швейцарський ніж» виявили в печері неандертальців

Доісторичний «швейцарський ніж» виявили археологи, фото: «Парвда.ру»

https://racurs.ua/ua/n207700-naydavnishyy-shveycarskyy-nij-vyyavyly-v-pecheri-neandertalciv.html

Ракурс

Археологи розкопали найдавніший з відомих багатофункціональних інструментів, виготовлених з кістки печерного лева — своєрідний доісторичний «швейцарський армійський ніж».

Давнє знаряддя було виявлене в печері Складіна в Бельгії. Воно датується кінцем Саальського зледеніння (близько 130 тис. років тому) і складається з чотирьох інструментів, вирізаних з однієї великогомілкової кістки печерного лева, повідомляє видання Phys.org з посиланням на статтю в Scientific Reports.

Зазначається, що детальний аналіз кістки виявив ознаки навмисного формування, використання та перепрофілювання.

Вважається, що інструменти спочатку використовувалися для таких завдань, як довбання, а потім були зламані і повторно використані для надання форми або загострення крем’яних інструментів у процесі, відомому як ретушування, — вказано у статті.

Таким чином, це відкриття є яскравим доказом того, що неандертальці були далеко не такими примітивними істотами, якими їх зображує популярний міф.

Навмисне перетворення левових кісток на функціональні інструменти підкреслює когнітивні навички неандертальців, їхню адаптивність та здатність до використання ресурсів, що виходили за межі їхніх безпосередніх потреб виживання, — наголошується у статті.

За словами учених, знахідки у цій ще більше розкривають поведінку неандертальців, зокрема їхню взаємодію з печерними левами — хоча вони співіснували сотні тисячоліть, про їхні стосунки відомо небагато:

поки деякі археологічні пам’ятки показують докази того, що неандертальці знімали шкіру та різали печерних левів, це перше відкриття знарядь праці, виготовлених із кісток тварин;

багатоцільовий кістяний інструмент свідчить про те, що неандертальці навмисно вибрали гомілкову кістку печерного лева, оскільки її розмір, форма та структурна цілісність зробив його ідеальним для виконання різноманітних завдань;

послідовність кроків, які використовуються для виготовлення знаряддя з кістки печерного лева, ідентична тим, які використовуються для інших знарядь, знайдених у печері, наприклад, зроблених з ведмежих кісток. Це може означати, що неандертальці не надавали жодного символічного значення жодній тварині, а полювали на них виключно з практичною метою, наприклад, для виготовлення інструментів.

Джерело: Phys.org