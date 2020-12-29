Найдавніший камінь для шліфування знайшли в Ізраїлі. Фото: moya-planeta

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Ракурс

Найдавніший інструмент для шліфування, вік якого становить приблизно 350 тис. років, виявили археологи Ізраїлю.

Сам камінь, який виявився цінним артефактом, був знайдений в 1960-х роках. Проведені тоді дослідження нічого не дали й камінь на півстоліття поклали на полицю. Тільки в наш час він був підданий додатковому аналізу, повідомляє «Популярна механіка».

Знайдене в печері Табун на півночі Ізраїлю знаряддя використовували ще до появи Homo Sapiens. Вчені вже давно знають, що ця печера була населена в період нижнього і середнього палеоліту (500 тис. — 40 тис. років тому), але тільки зараз вони звернули увагу на цей предмет.

Знайдений камінь використовувався стародавніми людьми для шліфування м’яких матеріалів, проте яких саме поки невідомо. Швидше за все, це були шкури тварин, але чи потрібні вони були для подальшого виготовлення одягу або чогось іншого, залишається загадкою.

Раніше вважалося, що такі інструменти з’явилися набагато пізніше, приблизно 200 тис. років тому.

Невеликий камінь має величезне значення, тому що він дозволяє нам знайти витоки шліфування і з’ясувати, як когнітивні та рухові здібності, розвинені під час еволюції людини, в кінцевому підсумку призвели до важливих явищ у сучасній людській культурі. Технологія знайшла застосування у виробництві харчових продуктів і їх зберіганні, — кажуть археологи.

Нагадаємо, що вчені з Ізраїлю розробили інноваційний метод лікування глухоти, заснований на доставці генетичного матеріалу в клітини внутрішнього вуха.