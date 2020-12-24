Інноваційний метод лікування глухоти розробили вчені. Фото: audiosluh.ru

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Інноваційний метод лікування глухоти, заснований на доставці генетичного матеріалу в клітини внутрішнього вуха, розробили вчені з Ізраїлю.

Нову методику вже протестували на мишах, і вона стосується лише одного виду глухоти. Однак науковці з Тель-Авівського університету вважають, що цей метод застосовувати й для інших типів захворювання. Роботу опублікували в журналі EMBO Molecular Medicine.

Вченим відомо більше 120 генів, які пов’язані зі спадковою глухотою, але ізраїльські фахівці направили свою увагу на мутацію тільки в одному гені — SYNE 4, яка викликає рідкісну форму глухоти. Діти, які успадкували такий дефект, народжуються з нормальним слухом, але в міру дорослішання втрачають його.

Науковці розробили нешкідливий синтетичний вірус, щоб за його допомогою доставити нормальний генетичний матеріал в тканини. Під час дослідів за цієї схемою ввели матеріал у внутрішнє вухо новонароджених мишей, що мають дефектний ген SYNE 4. Згодом фахівці констатували, що у всіх гризунів, яким вводили вірус з виправленим геном, розвинувся нормальний слух із майже такою ж чутливістю, яка буває у їх здорових побратимів. Дослідники продовжують вивчати інноваційний метод.

Як відомо, глухота вважається найпоширенішою сенсорною інвалідністю в світі. За даними ВООЗ, на сьогодні від глухоти страждають близько 466 млн осіб, а в найближчі 10 років ця цифра може подвоїтися. Статистичні дані свідчать, кожна двохсота дитина народжується з порушенням слуху, а кожна тисячна — глухою.

Нагадаємо, британські фахівці з університету Кардіффа заявили про нове відкриття. Вони знайшли в організмі людини Т-клітку — вид лімфоцитів, який нібито може відрізняти ракові клітини від здорових.