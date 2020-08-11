Як правильно приймати антидепресанти. Фото: Pixabay

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Антидепресанти найефективніші при лікуванні симптомів помірної або важкої депресії. Практика їх застосування часто залежить від того, як у конкретній країні ставляться до депресивних розладів: наприклад, у США приблизно одна з десяти осіб, старших за 12 років, приймає ці препарати.

З 1999 року по 2014 рік споживання антидепресантів у світі збільшилося на 64%. В Україні їх виписують не так повсюдно, але лікарі дедалі частіше звертають свою увагу на такі препарати.

Є кілька типів антидепресантів, і деякі з них працюють краще для людей з певними проблемами. Ось що варто знати про безпеку препаратів і про те, кому вони підходять.

Які антидепресанти існують?

Антидепресанти призначають для того, щоб лікувати і полегшити симптоми помірної або важкої депресії. Їх також прописують для лікування таких тривожних станів, як панічні, обсесивно-компульсивні розлади (ОКР) і хронічні болі.

Як працюють антидепресанти?

У це складно повірити, але вченим досі невідомо, як саме працюють антидепресанти. Вважається, що вони допомагають збалансувати нейротрансмітери мозку. Це хімічні речовини, які передають сигнали між нервовими клітинами мозку або нейронами і регулюють емоційне і фізичне здоров'я.

Зокрема, такі нейротрансмітери, як серотонін і норадреналін, пов'язані з емоціями і настроєм. Серотонін поліпшує зв'язок між нейронами, впливає на відчуття щастя і благополуччя, а норадреналін — на енергійність і пильність. Деякі дослідження показують, що люди з депресією мають нижчі рівні цих нейротрансмітерів або можуть страждати від порушень у сигналах між нейронами.

Антидепресанти запобігають реабсорбції цих нейротрансмітерів у нейрони мозку, і в результаті вони краще передають сигнали між нейронами. У свою чергу вищий рівень нейротрансмітерів може допомогти поліпшити зв'язок між нейронами, таким чином регулюючи настрій і полегшуючи симптоми депресії, тривоги або хронічного болю.

Типи антидепресантів

Існує три основних типи, або класи антидепресантів.

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) є антидепресантами, що найчастіше призначаються для людей з помірною та важкою депресією. Вони блокують поглинання серотоніну в нейронах. Цей процес підвищує рівень серотоніну в мозку і поліпшує зв'язок між нейронами, що призводить до підвищення настрою.

Наприклад, до таких препаратів належать:

целекса (циталопрам);

лексапро (есциталопрам);

паксил (пароксетин);

прозак (флуоксетин);

золофт (сертралін).

Інгібітори зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну (SNRIs) — це нові типи антидепресантів, які лікують депресію і тривожні розлади. Іноді їх призначають, якщо СІЗЗС не були ефективними. Вони працюють, блокуючи реабсорбцію серотоніну і норадреналіну в нейрони мозку.

Наприклад, це:

пристик (десвенлафаксин);

фетзима (левомільнаципран);

цимбалта (дулоксетин);

ефексор XR (венлафаксин).

Трициклічні антидепресанти (ТСА) — ця група препаратів з'явилася на ринку дуже давно, ще в 1950-х роках. Вони використовуються з обережністю, оскільки можуть викликати більше побічних ефектів, ніж будь-які нові ліки. Зазвичай їх призначають тільки тоді, коли інші антидепресанти виявилися неефективними. TCA також працюють, зупиняючи серотонін і норадреналін від зв'язування з певними рецепторами нейронів.

До цієї групи препаратів належать:

анафраніл (кломіпрамін);

тофраніл (іміпрамін);

елавіл (амітриптилін);

памелор (нортриптилін);

синекван (доксепін).

Чи працюють антидепресанти?

Дослідження показали, що від 40% до 60% дорослих пацієнтів, які приймають антидепресанти, помітили поліпшення — симптоми депресії відступали за 6‒8 тижнів лікування.

Водночас ті ж самі дослідження виявили, що близько 20‒40% дорослих, які приймали плацебо, також помітили поліпшення за той самий період часу. Це може бути пов'язано з тим, що ефективність антидепресантів у різних людей різна. Антидепресанти є найефективнішими для людей з помірною та важкою депресією.

З'ясувалося також, що певні типи антидепресантів є ефективнішими за інші. У дослідженні 2018 року, опублікованому в журналі The Lancet, медики проаналізували 21 тип антидепресантів, призначених більш як 116 тис. дорослих з важкою депресією, і виявили, що всі вони ефективніші за плацебо. Деякі антидепресанти, включно з симбалтою та елавілом, виявилися удвічі ефективнішими за плацебо, в той час як інші, такі як прозак і анафраніл, були приблизно утричі ефективнішими.

Невідомо чому, але деякі люди краще реагують на певні групи антидепресантів. «Навіть найкращі методи лікування не працюють однаково добре для всіх», — каже Даніель Струнк, доктор філософії, доцент кафедри психології в Університеті штату Огайо. Він додає, що підібрати правильний антидепресант можна тільки шляхом проб і помилок.

А чи потрібні таблетки?

Деякі люди з депресією не потребують антидепресантів. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія виявилася такою ж ефективною, як антидепресанти, навіть для людей з помірними або тяжкими депресивними симптомами. Якщо у вас депресивні симптоми від легкого до помірного ступеня тяжкості, спочатку розгляньте інші методи лікування — наприклад, психотерапію.

Побічні ефекти антидепресантів

Антидепресанти можна безпечно використовувати в багатьох випадках, але прийом цих препаратів пов'язаний з певним ризиком. Близько 63% людей, які приймають подібні ліки, мають щонайменше один побічний ефект, особливо протягом перших двох тижнів. СІЗЗС зазвичай мають менше побічних ефектів за інші види антидепресантів.

TCA мають найбільшу кількість побічних ефектів і частіше стають причиною передозування, оскільки в них вузький терапевтичний індекс — це означає, що рекомендована доза близька до небезпечної.

Найпоширеніші побічні ефекти трьох основних типів антидепресантів:

головний біль;

нудота і блювота;

пронос;

сонливість;

безсоння;

нервозність;

запаморочення;

зниження статевого потягу;

посилення суїцидальних думок або поведінки, особливо серед молодих людей у віці до 25 років;

закреп;

затуманений зір;

сухість у роті;

запаморочення при вставанні через падіння артеріального тиску.

Як безпечно використовувати антидепресанти

Антидепресанти зазвичай приймаються щодня протягом щонайменше одного року. Щоб відчути позитивний ефект, може знадобитися два-три тижні. І навіть якщо ви починаєте почуватися краще, потрібно продовжувати приймати ліки і далі за схемою, запропонованою лікарем.

Хоча антидепресанти не викликають звикання, важливо припиняти їх прийом, поступово зменшуючи дозу. Раптова відмова від ліків може викликати синдром скасування з такими симптомами, як занепокоєння, нудота і запаморочення.

Крім того, щоби приймати антидепресанти безпечно, варто знати таке:

Антидепресанти можуть викликати маніакальні епізоди у людей з біполярним розладом. Люди, старші за 65 років, можуть бути схильними до вищого ризику падінь, переломів і втрати кісткової маси.

Хоча ризик вроджених дефектів для більшості антидепресантів низький, їх зазвичай не рекомендують вагітним і жінкам, які годують, через невелику ймовірність розвитку вади серця у плода.

Для багатьох антидепресанти можуть бути важливою частиною ефективного плану лікування депресії, тривожних розладів і хронічного болю. Вибір відповідного препарату саме для вас залежить від низки факторів, включно із симптомами і фізичним здоров'ям. У будь-якому разі, призначати ці ліки повинен лікар.