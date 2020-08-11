Пігулка від тривоги: як правильно приймати антидепресантиhttps://racurs.ua/ua/2699-pigulka-vid-tryvogy-yak-pravylno-pryymaty-antydepresanty.htmlРакурс
Антидепресанти найефективніші при лікуванні симптомів помірної або важкої депресії. Практика їх застосування часто залежить від того, як у конкретній країні ставляться до депресивних розладів: наприклад, у США приблизно одна з десяти осіб, старших за 12 років, приймає ці препарати.
З 1999 року по 2014 рік споживання антидепресантів у світі збільшилося на 64%. В Україні їх виписують не так повсюдно, але лікарі дедалі частіше звертають свою увагу на такі препарати.
Є кілька типів антидепресантів, і деякі з них працюють краще для людей з певними проблемами. Ось що варто знати про безпеку препаратів і про те, кому вони підходять.
Які антидепресанти існують?
Антидепресанти призначають для того, щоб лікувати і полегшити симптоми помірної або важкої депресії. Їх також прописують для лікування таких тривожних станів, як панічні, обсесивно-компульсивні розлади (ОКР) і хронічні болі.
Як працюють антидепресанти?
У це складно повірити, але вченим досі невідомо, як саме працюють антидепресанти. Вважається, що вони допомагають збалансувати нейротрансмітери мозку. Це хімічні речовини, які передають сигнали між нервовими клітинами мозку або нейронами і регулюють емоційне і фізичне здоров'я.
Зокрема, такі нейротрансмітери, як серотонін і норадреналін, пов'язані з емоціями і настроєм. Серотонін поліпшує зв'язок між нейронами, впливає на відчуття щастя і благополуччя, а норадреналін — на енергійність і пильність. Деякі дослідження показують, що люди з депресією мають нижчі рівні цих нейротрансмітерів або можуть страждати від порушень у сигналах між нейронами.
Антидепресанти запобігають реабсорбції цих нейротрансмітерів у нейрони мозку, і в результаті вони краще передають сигнали між нейронами. У свою чергу вищий рівень нейротрансмітерів може допомогти поліпшити зв'язок між нейронами, таким чином регулюючи настрій і полегшуючи симптоми депресії, тривоги або хронічного болю.
Типи антидепресантів
Існує три основних типи, або класи антидепресантів.
Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) є антидепресантами, що найчастіше призначаються для людей з помірною та важкою депресією. Вони блокують поглинання серотоніну в нейронах. Цей процес підвищує рівень серотоніну в мозку і поліпшує зв'язок між нейронами, що призводить до підвищення настрою.
Наприклад, до таких препаратів належать:
целекса (циталопрам);
лексапро (есциталопрам);
паксил (пароксетин);
прозак (флуоксетин);
золофт (сертралін).
Інгібітори зворотного захоплення серотоніну і норадреналіну (SNRIs) — це нові типи антидепресантів, які лікують депресію і тривожні розлади. Іноді їх призначають, якщо СІЗЗС не були ефективними. Вони працюють, блокуючи реабсорбцію серотоніну і норадреналіну в нейрони мозку.
Наприклад, це:
пристик (десвенлафаксин);
фетзима (левомільнаципран);
цимбалта (дулоксетин);
ефексор XR (венлафаксин).
Трициклічні антидепресанти (ТСА) — ця група препаратів з'явилася на ринку дуже давно, ще в 1950-х роках. Вони використовуються з обережністю, оскільки можуть викликати більше побічних ефектів, ніж будь-які нові ліки. Зазвичай їх призначають тільки тоді, коли інші антидепресанти виявилися неефективними. TCA також працюють, зупиняючи серотонін і норадреналін від зв'язування з певними рецепторами нейронів.
До цієї групи препаратів належать:
анафраніл (кломіпрамін);
тофраніл (іміпрамін);
елавіл (амітриптилін);
памелор (нортриптилін);
синекван (доксепін).
Чи працюють антидепресанти?
Дослідження показали, що від 40% до 60% дорослих пацієнтів, які приймають антидепресанти, помітили поліпшення — симптоми депресії відступали за 6‒8 тижнів лікування.
Водночас ті ж самі дослідження виявили, що близько 20‒40% дорослих, які приймали плацебо, також помітили поліпшення за той самий період часу. Це може бути пов'язано з тим, що ефективність антидепресантів у різних людей різна. Антидепресанти є найефективнішими для людей з помірною та важкою депресією.
З'ясувалося також, що певні типи антидепресантів є ефективнішими за інші. У дослідженні 2018 року, опублікованому в журналі The Lancet, медики проаналізували 21 тип антидепресантів, призначених більш як 116 тис. дорослих з важкою депресією, і виявили, що всі вони ефективніші за плацебо. Деякі антидепресанти, включно з симбалтою та елавілом, виявилися удвічі ефективнішими за плацебо, в той час як інші, такі як прозак і анафраніл, були приблизно утричі ефективнішими.
Невідомо чому, але деякі люди краще реагують на певні групи антидепресантів. «Навіть найкращі методи лікування не працюють однаково добре для всіх», — каже Даніель Струнк, доктор філософії, доцент кафедри психології в Університеті штату Огайо. Він додає, що підібрати правильний антидепресант можна тільки шляхом проб і помилок.
А чи потрібні таблетки?
Деякі люди з депресією не потребують антидепресантів. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія виявилася такою ж ефективною, як антидепресанти, навіть для людей з помірними або тяжкими депресивними симптомами. Якщо у вас депресивні симптоми від легкого до помірного ступеня тяжкості, спочатку розгляньте інші методи лікування — наприклад, психотерапію.
Побічні ефекти антидепресантів
Антидепресанти можна безпечно використовувати в багатьох випадках, але прийом цих препаратів пов'язаний з певним ризиком. Близько 63% людей, які приймають подібні ліки, мають щонайменше один побічний ефект, особливо протягом перших двох тижнів. СІЗЗС зазвичай мають менше побічних ефектів за інші види антидепресантів.
TCA мають найбільшу кількість побічних ефектів і частіше стають причиною передозування, оскільки в них вузький терапевтичний індекс — це означає, що рекомендована доза близька до небезпечної.
Найпоширеніші побічні ефекти трьох основних типів антидепресантів:
головний біль;
нудота і блювота;
пронос;
сонливість;
безсоння;
нервозність;
запаморочення;
зниження статевого потягу;
посилення суїцидальних думок або поведінки, особливо серед молодих людей у віці до 25 років;
закреп;
затуманений зір;
сухість у роті;
запаморочення при вставанні через падіння артеріального тиску.
Як безпечно використовувати антидепресанти
Антидепресанти зазвичай приймаються щодня протягом щонайменше одного року. Щоб відчути позитивний ефект, може знадобитися два-три тижні. І навіть якщо ви починаєте почуватися краще, потрібно продовжувати приймати ліки і далі за схемою, запропонованою лікарем.
Хоча антидепресанти не викликають звикання, важливо припиняти їх прийом, поступово зменшуючи дозу. Раптова відмова від ліків може викликати синдром скасування з такими симптомами, як занепокоєння, нудота і запаморочення.
Крім того, щоби приймати антидепресанти безпечно, варто знати таке:
Антидепресанти можуть викликати маніакальні епізоди у людей з біполярним розладом.
Люди, старші за 65 років, можуть бути схильними до вищого ризику падінь, переломів і втрати кісткової маси.
Хоча ризик вроджених дефектів для більшості антидепресантів низький, їх зазвичай не рекомендують вагітним і жінкам, які годують, через невелику ймовірність розвитку вади серця у плода.
Для багатьох антидепресанти можуть бути важливою частиною ефективного плану лікування депресії, тривожних розладів і хронічного болю. Вибір відповідного препарату саме для вас залежить від низки факторів, включно із симптомами і фізичним здоров'ям. У будь-якому разі, призначати ці ліки повинен лікар.