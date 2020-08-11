Как правильно принимать антидепрессанты. Фото: Pixabay

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Антидепрессанты наиболее эффективны при лечении симптомов умеренной или тяжелой депрессии. Практика их применения часто зависит от того, как в конкретной стране относятся к депрессивным расстройствам: например, в США примерно один из десяти человек старше 12 лет принимает эти препараты.

С 1999 года по 2014 год потребление антидепрессантов в мире увеличилось на 64%. В Украине их выписывают не так повсеместно, но врачи все чаще обращают свое внимание на такие препараты.

Есть несколько типов антидепрессантов, и некоторые из них работают лучше для людей с определенными проблемами. Вот что стоит знать о безопасности препаратов и о том, кому они подходят.

Какие антидепрессанты существуют?

Антидепрессанты назначают для того, чтобы лечить и облегчить симптомы умеренной или тяжелой депрессии. Их также прописывают для лечения таких тревожных состояний, как панические, обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР) и хронические боли.

Как работают антидепрессанты?

В это сложно поверить, но ученым до сих пор неизвестно, как именно работают антидепрессанты. Считается, что они помогают сбалансировать нейротрансмиттеры мозга. Это химические вещества, которые передают сигналы между нервными клетками мозга или нейронами и регулируют эмоциональное и физическое здоровье.

В частности, такие нейротрансмиттеры, как серотонин и норадреналин, связаны с эмоциями и настроением. Серотонин улучшает связь между нейронами, влияет на ощущение счастья и благополучия, а норадреналин — на энергичность и бдительность. Некоторые исследования показывают, что люди с депрессией имеют более низкие уровни этих нейротрансмиттеров или могут страдать от нарушений в сигналах между нейронами.

Антидепрессанты предотвращают реабсорбцию этих нейротрансмиттеров в нейроны мозга, и в результате они лучше передают сигналы между нейронами. В свою очередь более высокий уровень нейротрансмиттеров может помочь улучшить связь между нейронами, таким образом регулируя настроение и облегчая симптомы депрессии, тревоги или хронической боли.

Типы антидепрессантов

Существует три основных типа, или класса антидепрессантов.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) являются наиболее часто назначаемыми антидепрессантами для людей с умеренной и тяжелой депрессией. Они блокируют поглощение серотонина в нейронах. Этот процесс повышает уровень серотонина в мозге и улучшает связь между нейронами, что приводит к повышению настроения.

Например, к таким препаратам относятся:

целекса (циталопрам);

лексапро (эсциталопрам);

паксил (пароксетин);

прозак (флуоксетин);

золофт (сертралин).

Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (SNRIs) — это новые типы антидепрессантов, которые лечат депрессию и тревожные расстройства. Иногда их назначают, если СИОЗС не были эффективными. Они работают, блокируя реабсорбцию серотонина и норадреналина в нейроны мозга.

Например, это:

пристик (десвенлафаксин);

фетзима (левомильнаципран);

цимбалта (дулоксетин);

эффексор XR (венлафаксин).

Трициклические антидепрессанты (ТСА) — эта группа препаратов появилась на рынке очень давно, еще в 1950-х годах. Они используются с осторожностью, так как могут вызывать больше побочных эффектов, чем любые новые лекарства. Обычно их назначают только тогда, когда другие антидепрессанты оказались неэффективны. TCA также работают, останавливая серотонин и норадреналин от связывания с определенными рецепторами нейронов.

К этой группе препаратов относятся:

анафранил (кломипрамин);

тофранил (имипрамин);

элавил (амитриптилин);

памелор (нортриптилин);

синекван (доксепин).

Работают ли антидепрессанты?

Исследования показали, что от 40% до 60% взрослых пациентов, принимающих антидепрессанты, заметили улучшение — симптомы депрессии отступали через 6‒8 недель лечения.

Тем не менее, те же исследования обнаружили, что около 20‒40% взрослых, которые принимали плацебо, также заметили улучшение за тот же период времени. Это может быть связано с тем, что эффективность антидепрессантов у разных людей различна. Антидепрессанты наиболее эффективны для людей с умеренной и тяжелой депрессией.

Выяснилось также, что определенные типы антидепрессантов более эффективны, чем другие. В исследовании 2018 года, опубликованном в журнале The Lancet, медики проанализировали 21 тип антидепрессантов, назначенных более чем 116 тыс. взрослых с тяжелой депрессией, и обнаружили, что они все более эффективны, чем плацебо. Некоторые антидепрессанты, включая симбалта и элавил, оказались в два раза эффективнее плацебо, в то время как другие, такие как прозак и анафранил, были примерно в три раза эффективнее.

Неизвестно почему, но некоторые люди лучше реагируют на определенные группы антидепрессантов. «Даже самые лучшие методы лечения не работают одинаково хорошо для всех», — говорит Даниэль Струнк, доктор философии, доцент кафедры психологии в Университете штата Огайо. Он добавляет, что подобрать правильный антидепрессант можно только путем проб и ошибок.

А нужны ли таблетки?

Некоторые люди с депрессией не нуждаются в антидепрессантах. Например, когнитивно-поведенческая терапия оказалась такой же эффективной, как антидепрессанты, даже для людей с умеренными или тяжелыми депрессивными симптомами. Если у вас депрессивные симптомы от легкой до умеренной степени тяжести, сначала рассмотрите другие методы лечения — например, психотерапию.

Побочные эффекты антидепрессантов

Антидепрессанты можно безопасно использовать во многих случаях, но прием этих препаратов сопряжен с определенным риском. Около 63% людей, принимающих подобные лекарства, испытывают по меньшей мере один побочный эффект, особенно в течение первых двух недель. СИОЗС обычно имеют меньше побочных эффектов, чем другие виды антидепрессантов.

TCA имеют наибольшее количество побочных эффектов и чаще становятся причиной передозировки, так как у них узкий терапевтический индекс — это значит, что рекомендуемая доза близка к опасной.

Самые распространенные побочные эффекты трех основных типов антидепрессантов:

головная боль;

тошнота и рвота;

понос;

сонливость;

бессонница;

нервозность;

головокружение;

снижение полового влечения;

усиление суицидальных мыслей или поведения, особенно среди молодых людей в возрасте до 25 лет;

запор;

затуманенное зрение;

сухость во рту;

головокружение при вставании из-за падения артериального давления.

Как безопасно использовать антидепрессанты

Антидепрессанты обычно принимаются ежедневно в течение как минимум одного года. Чтобы почувствовать положительный эффект, может понадобиться две-три недели. И даже если вы начинаете чувствовать себя лучше, нужно продолжать принимать лекарство и дальше по схеме, предписанной врачом.

Хотя антидепрессанты не вызывают привыкания, важно прекращать их прием, постепенно уменьшая дозу. Внезапный отказ от лекарства может вызвать синдром отмены с такими симптомами, как беспокойство, тошнота и головокружение.

Кроме того, чтобы принимать антидепрессанты безопасно, нужно знать следующее:

Антидепрессанты могут вызывать маниакальные эпизоды у людей с биполярным расстройством. Люди старше 65 лет могут быть подвержены более высокому риску падений, переломов и потери костной массы.

Хотя риск врожденных дефектов для большинства антидепрессантов низок, их обычно не рекомендуют беременным и кормящим женщинам из-за небольшой вероятности развития порока сердца у плода.

Для многих антидепрессанты могут быть важной частью эффективного плана лечения депрессии, тревожных расстройств и хронической боли. Выбор подходящего препарата именно для вас зависит от ряда факторов, включая симптомы и физическое здоровье. В любом случае, назначать эти лекарства должен врач.