Инновационный метод лечения глухоты разработали ученые. Фото: audiosluh.ru

https://racurs.ua/n148258-innovacionnyy-metod-lecheniya-gluhoty-razrabotali-izrailskie-uchenye.html

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Инновационный метод лечения глухоты, основанный на доставке генетического материала в клетки внутреннего уха, разработали ученые из Израиля.

Новую методику уже протестировали на мышах, и она касается лишь одного вида глухоты. Однако ученые из Тель-Авивского университета считают, что этот метод применять и для других типов заболевания. Работу опубликовали в журнале EMBO Molecular Medicine.

Ученым известно более 120 генов, которые связаны с наследственной глухотой, но израильские специалисты направили свое внимание на мутацию только в одном гене — SYNE 4, которая вызывает редкую форму глухоты. Дети, которые унаследовали такой дефект, рождаются с нормальным слухом, но по мере взросления теряют его.

Ученые разработали безвредный синтетический вирус, чтобы с его помощью доставить нормальный генетический материал в ткани. Во время опытов по этой схеме ввели материал во внутреннее ухо новорожденных мышей, имеющих дефектный ген SYNE 4. Впоследствии специалисты констатировали, что у всех грызунов, которым вводили вирус с исправленным геном, развился нормальный слух почти такой же чувствительностью, которая бывает у их здоровых собратьев. Исследователи продолжают изучать инновационный метод.

Как известно, глухота считается самой распространенной сенсорной инвалидностью в мире. По данным ВОЗ, на сегодня от глухоты страдают около 466 млн человек, а в ближайшие 10 лет эта цифра может удвоиться. Статистические данные свидетельствуют, что каждый двухсотый ребенок рождается с нарушением слуха, а каждый тысячный — глухим.

Напомним, британские специалисты из университета Кардиффа заявили о новом открытии. Они нашли в организме человека Т-клетку — вид лимфоцитов, который якобы может отличать раковые клетки от здоровых.