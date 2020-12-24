Боевики ранили бойца ВСУ на Донбассе. Фото: zn.ua

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Обстрелы на Донбассе были зафиксированы в четверг, 24 декабря.

Пророссийские боевики в очередной раз нарушили режим тишины и из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области. В результате агрессии один боец ВСУ получил огнестрельное ранение, его госпитализировали. Об этом 24 декабря сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В штабе подчеркнули, что на многочисленные обстрелы украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ.

После очередной агрессии наемников Кремля украинская делегация в Трехсторонней контактной группе в своем Telegram-канале сообщила, что обстрел произошел около 16.00. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации выдвинула требование о прекращении огня и направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, 24 декабря военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой области.