Боевики продолжают нарушать режим «тишины» на Донбассе, фото: «Точка доступу»

https://racurs.ua/n148125-granatomety-pulemety-i-minomety-pyat-obstrelov-s-nachala-sutok-sovershili-boeviki.html

Ракурс

Российско-террористические войска на Донбассе продолжают нарушать договоренности о прекращении огня.

С начала сегодняшних суток, 22 декабря, по состоянию на 12.00 зафиксированы пять обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, на донецком направлении у деревни водяного зафиксирован обстрел из артиллерийской системы калибра 122-мм, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, у Водяного российско-террористические войска прибегли к дистанционному минированию позиций украинских военных с использованием переносного комплекса минирования.

На луганском направлении враг совершил обстрел позиций украинских военных неподалеку от Луганского из 82-мм минометов. Вблизи Пивденного враг применил 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что потерь среди украинских военных нет.

В течение вчерашнего дня, 21 декабря, были зафиксированы шесть случаев нарушения огня боевиками:

вблизи Золотого-4, Пивденного, Луганского и Шумов на луганском направлении;

вблизи Водяного на донецком направлении.

В результате обстрела у Пивденного, где враг применял 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, получили осколочные ранения двое украинских военных. Их доставили в медучреждение, состояние здоровья — удовлетворительное.

Напомним, недавно на Донбассе боевики выстрелами из гранатомета уничтожили трактор, который возвращался с сельхозработ.