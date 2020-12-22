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Боевики продолжают нарушать режим «тишины» на Донбассе, фото: «Точка доступу»

Гранатометы, пулеметы и минометы — пять обстрелов с начала суток совершили боевики

22 дек 2020, 14:36
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Российско-террористические войска на Донбассе продолжают нарушать договоренности о прекращении огня.

С начала сегодняшних суток, 22 декабря, по состоянию на 12.00 зафиксированы пять обстрелов. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, на донецком направлении у деревни водяного зафиксирован обстрел из артиллерийской системы калибра 122-мм, а также ручных и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, у Водяного российско-террористические войска прибегли к дистанционному минированию позиций украинских военных с использованием переносного комплекса минирования.

На луганском направлении враг совершил обстрел позиций украинских военных неподалеку от Луганского из 82-мм минометов. Вблизи Пивденного враг применил 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Отмечается, что потерь среди украинских военных нет.

В течение вчерашнего дня, 21 декабря, были зафиксированы шесть случаев нарушения огня боевиками:


  • вблизи Золотого-4, Пивденного, Луганского и Шумов на луганском направлении;
  • вблизи Водяного на донецком направлении.

В результате обстрела у Пивденного, где враг применял 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, получили осколочные ранения двое украинских военных. Их доставили в медучреждение, состояние здоровья — удовлетворительное.

Напомним, недавно на Донбассе боевики выстрелами из гранатомета уничтожили трактор, который возвращался с сельхозработ.

Источник: Ракурс


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