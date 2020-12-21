Боевики обстреляли мирное население на Донбассе, уничтожена сельхозтехника

В результате обстрела боевиков был уничтожен трактор, фото: Stephan Trebs

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Ракурс

На Донбассе российско-територистични войска продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня.

Вчера вечером, 20 декабря, боевики обстреляли мирное население. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Около 19.30 20 декабря в районе расположенного вблизи Авдеевки поселка Каменка тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета был уничтожен трактор John Deere, который возвращался с сельхозработ.

Обстрел осуществлялся с направления села Васильевка.

В штабе ООС отмечают, что эта сельхозтехника находилась за пределами украинских позиций. В результате обстрела был ранен один из трактористов, украинские военные, прибывшие на место инцидента, оказали ему первую помощь и доставили в медучреждение.

Всего в течение 20 декабря на Донбассе были зафиксированы девять случаев нарушения боевиками режима прекращения огня. В частности, четыре случая обстрелов были зафиксированы в пригороде Авдеевки.

Чтобы прекратить обстрелы боевиков, украинские военные открыли ответный огонь. Боевых потерь и раненых среди украинских военных нет.

Согласно достигнутым договоренностям, с 00.00 27 июля на Донбассе было объявлено прекращение огня. С тех пор были зафиксированы ряд случаев нарушения российско-террористическими войсками режима «тишины».

Напомним, ОБСЕ недавно зафиксировала факты обустройства боевиками окопов в направлении позиций украинских военных.