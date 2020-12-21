Бойовики обстріляли мирне населення на Донбасі, знищено сільгосптехніку

Внаслідок обстрілу бойовиків було знищено трактор, фото: Stephan Trebs

https://racurs.ua/ua/n148049-boyovyky-obstrilyaly-myrne-naselennya-na-donbasi-znyscheno-silgosptehniku.html

Ракурс

На Донбасі російсько-територистичні війська продовжують порушувати досягнуті домовленості щодо припинення вогню.

Вчора ввечері, 20 грудня, бойовики обстріляли мирне населення. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Близько 19.30 20 грудня в районі розташованого поблизу Авдіївки селища Кам’янка трьома пострілами зі станкового протитанкового гранатомета було знищено трактор John Deere, котрий повертався із сільгоспробіт.

Обстріл здійснювався з напрямку села Василівка.

У штабі ООС наголошують, що ця сільгосптехніка перебувала поза межами українських позицій. В результаті обстрілу був поранений один із трактористів, українські військові, котрі прибули на місце інциденту, надали йому першу допомогу та доставили до медзакладу.

Загалом впродовж 20 грудня на Донбасі була зафіксовано дев’ять випадків порушення бойовиками режиму припинення вогню. Зокрема, чотири випадки обстрілів були зафіксовані в передмісті Авдіївки.

Щоб припинити обстріли бойовиків, українські військові відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат та поранених серед українських військових немає.

Згідно із досягнутими домовленостями, з 00.00 27 липня на Донбасі було проголошено припинення вогню. З того часу було зафіксовано низку випадків порушення російсько-терористичними військами режиму «тиші».

Нагадаємо, ОБСЄ нещодавно зафіксувала факти облаштування бойовиками окопів в напрямку позицій українських військових.