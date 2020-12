Посольство США в столиці Іраку місті Багдаді обстріляли ракетами.

Всього зафіксовано вісім ракет, повідомляє The Washington Post з посиланням на іракських чиновників.

Зазначається, що в результаті ракетного обстрілу був поранений співробітник служби безпеки на контрольно-пропускному пункті. Також постраждали житловий комплекс та автомобілі.

Для знищення ракет в повітрі була застосована система С-RAM. Її встановили влітку, коли збройні групи посилили ракетні обстріли посольства США.

Джойс Карам, кореспондент видання The National, на своїй сторінці у Твіттері опублікувала відео обстрілу. За її інформацією, в обстрілі застосовувалися мінометні снаряди та ракети систем залпового вогню «Катюша».

BREAKING: US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m