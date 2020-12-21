Посольство США в Багдаді обстріляли ракетами, фото: Regnum

https://racurs.ua/ua/n148048-raketamy-obstrilyaly-posolstvo-ssha-v-iraku-video.html

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Посольство США в столиці Іраку місті Багдаді обстріляли ракетами.

Всього зафіксовано вісім ракет, повідомляє The Washington Post з посиланням на іракських чиновників.

Зазначається, що в результаті ракетного обстрілу був поранений співробітник служби безпеки на контрольно-пропускному пункті. Також постраждали житловий комплекс та автомобілі.

Для знищення ракет в повітрі була застосована система С-RAM. Її встановили влітку, коли збройні групи посилили ракетні обстріли посольства США.

Джойс Карам, кореспондент видання The National, на своїй сторінці у Твіттері опублікувала відео обстрілу. За її інформацією, в обстрілі застосовувалися мінометні снаряди та ракети систем залпового вогню «Катюша».

BREAKING: US Embassy in Baghdad #Iraq targeted with barrage of Katyusha Rockets and mortar shells.



Video shows some getting intercepted. It’s 9 pm in Baghdad now: pic.twitter.com/QjrN29Yp9m — Joyce Karam (@Joyce_Karam) December 20, 2020

Посольство США розташоване у добре охоронюваній так званій «зеленій зоні» у центрі Багдада, де розміщені іноземні та урядові об'єкти. Потрапити терористам на цю територію складно, тож вони переважно вдаються до ракетних та мінометних обстрілів.

Зазначається, що влада Іраку побоюється поновлення заворушень, оскільки на початку січня буде річниця вбивства на аеродромі Багдаду американськими військовими відомого іранського генерала Касема Сулеймані.

На початку цього місяця США вивели частину співробітників зі свого посольства в Багдаді та тимчасово скоротили персонал перед першою річницею вбивства Сулеймані.

Нагадаємо, в результаті здійсненого на початку липня обстрілу посольства США постраждала дитина.