Посольство США в Багдаді атакували ракетами, фото: mil.ru

https://racurs.ua/ua/n140681-raketnu-ataku-zdiysnyly-na-posolstvo-ssha-v-iraku-zmi.html

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Ракетну атаку цієї ночі здійснили невідомі особи на посольство США, розташоване в столиці Іраку місті Багдаді.

Кілька ракет перехопила система протиповітряної оборони Patriot, інші — впали у так званій «Зеленій зоні» Багдада (районі міжнародної присутності в іракській столиці), повідомляє видання al-Sumaria з посиланням на джерела в службі безпеки Іраку.

Місцеві ЗМІ повідомляють про травмування дитини та пошкодження щонайменше одного будинку. Про жертв не повідомлялося. Зазначається, що при здійсненні цього обстрілу використовувалися ракети від реактивних систем залпового вогню.

«Зелена зона» Багдаду часто стає мішенню для обстрілу із саморобних пускових установок. Як правило, такі обстріли не призводять до жертв чи значних руйнувань. Востаннє посольство США в Багдаді обстрілювали 18 червня.

Нагадаємо, в ніч на 11 червня неподалік від будівлі посольства США в Багдаді розірвалася ракета. Вибух призвів до увімкнення сирени в посольстві.