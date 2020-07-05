Посольство США в Багдаде атаковали ракетами, фото: mil.ru

https://racurs.ua/n140681-raketnuu-ataku-osuschestvili-na-posolstvo-ssha-v-irake-smi.html

Ракурс

Ракетную атаку ночью совершили неизвестные на посольство США, расположенное в столице Ирака городе Багдаде.

Несколько ракет перехватила система противовоздушной обороны Patriot, другие — упали в так называемой «Зеленой зоне» Багдада (районе международного присутствия в иракской столице), сообщает издание al-Sumaria со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака.

Местные СМИ сообщают о травмировании ребенка и повреждении по меньшей мере одного дома. О жертвах не сообщалось. Отмечается, что при осуществлении этого обстрела использовались ракеты от реактивных систем залпового огня.

«Зеленая зона» Багдада часто становится мишенью для обстрела из самодельных пусковых установок. Как правило, такие обстрелы не приводят к жертвам или значительным разрушениям. Последний раз посольство США в Багдаде обстреливали 18 июня.

Напомним, в ночь на 11 июня недалеко от здания посольства США в Багдаде взорвалась ракета. Взрыв привел к включению сирены в посольстве.