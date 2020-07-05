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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото:
Коронавирус в Киеве — где зафиксировали больше всего случаев рассказал Кличко (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n140680-koronavirus-v-kieve-gde-zafiksirovali-bolshe-vsego-sluchaev-rasskazal-klichko-infografika.htmlРакурс
Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за минувшие сутки обнаружили у еще 78 жителей столицы, среди них двое медиков. Таким образом, в целом за все время эпидемии в Киеве уже обнаружили 5 тыс. 543 случая коронавируса.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев коронавируса:
- 42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет;
- 17-летняя девушка;
- 32 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;
- трое мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.
13 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.
Больше всего новых случаев заболевания в Киеве обнаружили в:
- Деснянском районе (12 больных);
- Оболонском районе (11 инфицированных);
- Днепровском районе (10 случаев);
- Подольском районе (10 случаев).
В то же время выздоровели еще 32 человека. Всего за время эпидемии эту болезнь уже одолели 1 тыс. 802 киевлянина.
Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились еще более 50 медиков.
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