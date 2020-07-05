В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за минувшие сутки обнаружили у еще 78 жителей столицы, среди них двое медиков. Таким образом, в целом за все время эпидемии в Киеве уже обнаружили 5 тыс. 543 случая коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев коронавируса:

42 женщины в возрасте от 18 до 83 лет;

17-летняя девушка;

32 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет;

трое мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

13 больных госпитализировали, остальные лечатся на самоизоляции.

Больше всего новых случаев заболевания в Киеве обнаружили в:

Деснянском районе (12 больных);

Оболонском районе (11 инфицированных);

Днепровском районе (10 случаев);

Подольском районе (10 случаев).

В то же время выздоровели еще 32 человека. Всего за время эпидемии эту болезнь уже одолели 1 тыс. 802 киевлянина.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирусом заразились еще более 50 медиков.