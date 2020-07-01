Коронавирусная инфекция. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2666-gde-bolshe-riskov-zarazitsya-koronavirusnoy-infekciey.html

Ракурс

Плюс 1109 — на днях Украина поставила новый рекорд по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, впервые перешагнув барьер в тысячу случаев.

Вопреки оптимистическим прогнозам на теплое время года (традиционно лето — не сезон коронавирусных инфекций, и заболеваемость должна бы снизиться), наша страна демонстрирует новые пики на статистическом графике. В целом по Украине на 1 июля зарегистрировано 44 тыс. 998 случаев заражения вирусом с короной, из них 1173, к огромному сожалению, — летальны. Выздоровели 19 548 человек. В тройку «лидеров» вошли Львовщина с цифрой 5578, город Киев — 5138 заболевших, в Черновицкой области зарегистрированы 4850 случаев. Лучше всего ситуация выглядит в Херсонской области — здесь 193 диагноза COVID-19.

Статистика по коронавирусной инфекции: когда лето не очень помогает

Что стало причиной далеких от оптимизма цифр статистики? По мнению доктора медицинских наук, заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Ольги Голубовской, это обусловлено несколькими причинами. Запаздывает тестирование: доходят результаты анализов, взятые неделю назад, а то и более. Однако есть и реальный рост заболеваемости, который наблюдается довольно давно и связан с послаблением карантина.

«У нас коллапс такой же, как в Италии. Рост заболеваемости есть давно. Мы видим, что происходит в клиниках. Считаю, что мы должны готовить стационары (для второй волны. — Ред.). Неизвестно, какое нас ждет лето, а тем более осень», — говорит инфекционист.

Об увеличении нагрузки на стационары, предназначенные для помощи больным коронавирусной инфекцией, заявляет в одном из интервью и главврач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко: «Глубоко убеждена, что увеличение количества больных связано с игнорированием и пренебрежением мерами, предпринятыми во время карантина. Только с этим».

По словам врача, отделение реанимации переполнено. Пока врачи справляются, но уменьшения количества смертей, увы, не наблюдается.

Готовьте койки: о росте пневмоний и госпитализаций

Анализируя динамику заболеваемости, Минздрав обращает внимание на рост госпитализаций при коронавирусной инфекции. В конце июня эта цифра практически удвоилась по сравнению с маем (с 749 до 1410 госпитализированных в неделю). Вызывают обеспокоенность и участившиеся случаи пневмоний. Так, в Украине в середине апреля регистрировалось более 5 тыс. пневмоний за неделю. В мае этот показатель снизился до 2,1 тыс. На сегодня количество пневмоний вновь выросло до более 4 тыс. случаев в неделю. Основная часть из них — осложнение COVID-19.

Напомним, что, в соответствии с решением Минздрава, все случаи пневмонии должны тестироваться на коронавирусную инфекцию. Это связано с тем, что основным осложнением при COVID-19 в первую очередь является воспаление легких, протекающее весьма непросто.

Если говорить о летальности при коронавирусной инфекции, по подсчетам Минздрава, в Украине этот показатель составляет 2,6%. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это ниже, чем в Германии (4%), США (5%) и Франции (18%), что свидетельствует об эффективности украинской медицинской системы. По его словам, таких низких показателей смертности удалось достичь благодаря работе украинских медработников и ведущих специалистов, составлявших стандарты лечения.

Однако украинская медицинская система имеет определенные рамки, за которыми просто закончатся больничные койки для госпитализации больных. В Украине для пациентов с коронавирусной инфекцией, согласно данным Минздрава, есть 23 тыс. коек в специально выделенных стационарах первой волны. На сегодня пациентами занято около 4 тыс. Согласно аналитическим данным на сайте Кабинета министров, средняя загруженность больниц для лечения ковид-пациентов составляет менее 20%. Но это как средняя температура по больнице — ситуация очень отличается в разных регионах. По словам Степанова, самая напряженная обстановка в Черновицкой и Закарпатской областях, где заполненность коек пациентами с COVID-19 составляет более 50%.

Если тенденция к росту госпитализаций в стране будет сохраняться, в Минздраве не исключают переполнения медицинских учреждений больными COVID-19. Места в больницах могут быстро закончиться, если ежедневно в стационар будут поступать 200 больных с коронавирусной инфекцией.

А тем временем государственные чины, глядя на безрадостную динамику заболеваемости, занялитась вопросом подготовки больниц ко второй волне эпидемии. Во всяком случае, об этом на днях заявил глава государства Владимир Зеленский на одном из совещаний.

Мы тестируем, тестируем...

Свою лепту в неблагоприятную статистику роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине, скорее всего, внесло также обещанное Минздравом ускорение тестирования. Лабораторные центры, в которых проводятся ПЦР-тесты на COVID-19, должны предоставлять результаты значительно быстрее. Другими словами, тестирование пытается догнать реальную картину. Надо подчеркнуть, что больной попадает в статистику лишь после подтверждения позитивным ПЦР-тестом. А вот ИФА-тестирование на антитела используется преимущественно для сортировки больных при невозможности быстрого проведения ПЦР-тестов.

Тем не менее, охват тестированием у нас все еще остается довольно низким. По количеству заболевших COVID-19 Украина поднялась на 34-е место в списке из 215 стран (данные worldometers.info). На днях мы поменялись местами с Португалией. Здесь на 30 июня насчитывалось 42 141 случай и проведено 115 533 теста в пересчете на 1 млн населения. Для сравнения: в Украине 15 003 на 1 млн. В соседней Польше, где поставлено 34 393 диагноза COVID-19, проведено 39 622 ПЦР-теста на тот же миллион населения. По этому критерию Украина занимает 106-е место, болтаясь где-то между Кубой и Бразилией. Кстати, в Бразилии, где статистика заболевших перепрыгнула черту в 1 млн человек, в целом провели более 3 млн тестов (или 14 445 тестов на 1 млн, напомним, население в этой стране превышает 212 млн).

Почему лучше переболеть летом, или Где чаще всего поджидает коронавирусная инфекция

Рано или поздно нам всем придется встретиться с коронавирусом SARS-CoV2. Среди специалистов есть мнение, что коронавирусной инфекцией лучше переболеть летом. Почему? У вируса с короной есть сезонность. «Вирусу плохо, ему не нравится температура, ультрафиолетовое излучение, лето ведь, — объясняет в одном из интервью инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов (Атланта, США). — А раз ему плохо — он передается в малой дозе, а раз в малой — нужно заболеть в малой дозе, и вы вообще не будете иметь клинических симптомов. Надо заболеть летом, но без фанатизма, а то я уже вижу, как все бегут в больницы за коронавирусом».

Снизить дозу заражения вирусом с короной помогают уже ставшие нам привычными тщательное мытье рук, дезинфекторы и маски. Да-да, маски, вокруг которых продолжают ломать копья. Может быть, это и не самый эффективный способ индивидуальной защиты, но они точно затрудняют передачу инфекции. Интересен опыт Германии, показавший эффективность масок (безусловно, если их действительно надевают). В регионах, где ношение масок стало обязательным, скорость распространения коронавирусной инфекции уменьшилась на 40%.

Где больше рисков заразиться COVID-19? Пролить свет на этот вопрос поможет исследование японцев, опубликованное в июне на сайте CDC, Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Опыт Японии заслуживает особого внимания, ведь страна очень неплохо справляется с пандемией.

В Стране восходящего солнца на 30 июня зарегистрировано 18 476 случаев коронавирусной инфекции. Сравните: в Японии вирус с короной унес 7 жизней на 1 млн населения, а в США — более 300. Интересно, что охват тестированием здесь низок — 3594 на миллион населения. Дело в том, что Япония пошла своим путем, опровергнув мантру о необходимости широкого тестирования, дабы не бороться вслепую. Кстати, здесь обошлись и без локдауна.

Что же помогло справиться? Дисциплинированное ношение масок и соблюдение самоограничений — избежание «трех C»:

closed — то бишь закрытых помещений с плохой вентиляцией; crowded — скопления людей; close-contact settings — тесных контактов, например, посещение баров.

Безусловно, один из мегаважных аспектов — оперативное и тщательное отслеживание контактов. Весомую лепту в позитивный итог внесли, конечно же, легендарная дисциплинированность японцев и доверие к властям, меньшее распространение ожирения и т. п.

Вернемся к исследованию. Ученые проанализировали 3184 случая COVID-19, зарегистрированных в Японии в период с 15 января по 4 апреля. Изучив эпидемиологические связи между ними, исследователи выявили 61 кластер коронавирусной инфекции в различных сообществах.

Итак, заражение происходило:

30% — в медицинских учреждениях;

16% — в учреждениях по уходу (дома престарелых, детские сады);

16% — в ресторанах и барах;

13% — на работе;

11% — на концертах живой музыки, репетициях хоровых групп и караоке-вечеринках;

8% — в спортивных залах;

2% — в самолетах.



Самый большой кластер, вошедший в исследование и не связанный с заражением в медучреждениях, охватил более 30 человек — все они имели отношение к концерту живой музыки, включая исполнителей, зрителей и персонал мероприятия.

Как видим, риск инфицирования увеличивается при глубоком дыхании, на близком расстоянии в течение определенного времени (пение, беседы в барах или ресторанах, а также занятия в спортзалах).