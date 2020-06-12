Коронавирусная инфекция. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2653-pochti-italyanskiy-scenariy-v-ukraine-ili-uskoryaem-testirovanie-na-koronavirusnuu-infekciu.html

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Поток карет «скорых» в Киевскую клиническую больницу №4 — одну из опорных по лечению коронавирусной инфекции — не уменьшается. Александровская больница заполнена пациентами под завязку и уже энные сутки не принимает больных. Сегодня в инфекционных стационарах наблюдается практически итальянский сценарий, говорят врачи. Не пугайтесь, пока пациентов с COVID-19 не стало критически больше. А что же происходит?

Обязательные тесты на коронавирусную инфекцию

В настоящее время (согласно приказу Минздрава №1227 от 20 мая, внесшего изменения в стандарты медицинской помощи при коронавирусной инфекции), чтобы попасть планово в любой стационар, надо иметь справку о том, что вы не подхватили COVID-19. У кого есть время — проходит тестирование амбулаторно у семейного врача (насколько тернист этот путь — отдельная история). Время ожидания — около десяти суток. Зато бесплатно. Те, кто ждать не хочет, обращаются в частные лаборатории. Здесь результат выдают за 1‒2 суток, но цена бьет по карману.

Есть люди, которые не могут ждать ни дня. Это категория пациентов, нуждающихся в немедленной медицинской помощи. Тем не менее, так просто в обычную больницу без исключения коронавирусной инфекции они не попадут. Если есть хотя бы небольшой намек на респираторное заболевание (лихорадка) или пневмония на снимке, следует пройти тест ПЦР на новый коронавирус. Исключить или подтвердить этот диагноз должны в инфекционном отделении (на это понадобится 1‒2 дня пребывания в стационаре). Затем, если COVID-19 исключен, больного переведут в другую больницу.

Кто пациенты?

«Кто сейчас наши пациенты — самые сложные больные за все время работы. Это уже не молодые заробитчане или контактные лица. Это очень тяжелые, часто лежащие, хронические пациенты в пожилом или старческом возрасте, с целым букетом сопутствующих заболеваний. Кардиологические, неврологические, эндокринологические, психиатрические, онкологические... Многие из них 2‒3 месяца не обращались за медицинской помощью», — говорит Евгений Дубровский, врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4.

А теперь представьте масштабы Киева и количество пациентов, просеивающихся через три инфекционные больницы столицы. По словам Евгения Дубровского, последние две недели происходит массовое поступление больных и медики попросту валятся с ног. Хорошая новость в том, что подтвержденных случаев коронавирусной инфекции немного. Есть и плохая: переутомление, истощение медработников повышают вероятность их выхода из строя, и лечить инфекционные заболевания, в том числе вирус с короной, скоро будет некому.

Надо заметить, что за время карантина уже были попытки оказывать медпомощь хроническим больным, минуя обследования на COVID-19. Отсутствие сортировки чревато массовым заражением медиков и других пациентов в стационаре. Как итог — закрытие на карантин нескольких «неинфекционных» больниц, что привело к дополнительным нагрузкам на другие лечебные учреждения. Другими словами, новшество Минздрава было вынужденным и выглядит логичным. Да вот теория разбилась о практику — возникают вопросы по оптимизации и рационализации нового подхода.

Эксперты предупреждали

Если бы обследование пациентов на коронавирусную инфекцию на амбулаторном (домашнем) этапе проходило быстрее, это могло бы значительно улучшить ситуацию, замечают медики. Но увы. Почему анализ приходится ждать десять дней и более? Еще до принятия закона о массовом тестировании на коронавирус в Украине лабораторные центры захлебывались от поступающих образцов — оперативно обработать поток не позволяют имеющиеся ресурсы. О том, что «система может не выдержать», если нагрузка увеличится, эксперты предупреждали.

Приказ Минздрава №1227, упомянутый выше, предусматривает тестирование не только пациентов с признаками коронавирусной инфекции, пневмониями, но также тех, кому требуется плановая госпитализация или операция. Регулярному тестированию (раз в 14 дней) подлежат медицинские работники, которые непосредственно оказывают медицинскую помощь или ухаживают за больными COVID-19 в условиях стационара, сотрудники лабораторий, патологоанатомических, судебно-медицинских бюро. Документом, опять же, предусмотрено регулярное тестирование (каждые 30 дней) работников Национальной полиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

Есть случаи, когда люди, выписавшиеся из стационара, больше месяца не могут выйти из карантина. Причина проста — результаты ПЦР-теста приходят с пометкой «некорректно взят». А каждый ПЦР приходится ждать дольше недели. Наверное, по этой причине Минздрав решил упростить правила для снятия диагноза коронавирусная болезнь и выписки пациентов из стационаров — теперь достаточно одного негативного ПЦР-теста вместо двух.

На брифинге 10 июня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что лабораторные центры, в которых проводятся ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, ускорились и начали предоставлять результаты не позже чем через сутки. Пока что в аутсайдерах значится Луцк, где очередь составляет 706 образцов. По словам Ляшко, Минздрав помогает решить эту проблему, передавая образцы другим лабораториям. А вот в Киеве, по заверениям главного санврача, исследования проводятся достаточно оперативно.

Массовое тестирование на COVID-19

Есть данные, что около 30% заболевших коронавирусной инфекцией могут иметь отрицательный ПЦР-тест. Виной тому и неправильный забор материала для исследования, и не 100-процентная точность теста. Повлиять на подлинность статистических данных и достоверность диагноза могут ИФА-тесты на наличие антител к коронавирусу, которые были созданы в Украине. Согласно последнему алгоритму, прописанному в не раз упомянутом приказе Минздрава, ИФА-тестирование идет рука об руку с ПЦР-тестами.

«Есть ряд случаев, когда эти исследования будут проводить вместе, чтобы сделать невозможным пропуск постановки правильного диагноза. Поскольку часто методом ПЦР мы можем не обнаружить антиген, дополнительно будут делать тест на иммуноглобулины, появляющиеся на первых стадиях болезни, после появления симптомов. Сочетая различные результаты исследований, мы сможем правильно и адекватно поставить диагноз и ввести противоэпидемические меры реагирования», — объясняет Ляшко.

Например, для рутинной проверки медиков на коронавирусную инфекцию используются ИФА-тесты. При позитивном результате диагноз подтверждается тестом ПЦР.

Тесты на коронавирусную инфекцию: небольшой ликбез

В отношении тестов на COVID-19 возникает много вопросов. Тема эта обширная и заслуживает отдельной статьи. А пока — небольшой ликбез. Массовое тестирование на вирус с короной, как мы уже говорили, проводится как методом ПЦР, так и с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Это позволяет не только качественнее диагностировать, но и понять, в каких регионах люди больше или меньше переболели коронавирусной инфекцией, есть ли защитные антитела. Предполагается, что ответы на эти вопросы помогут принять адекватные решения по подготовке ко второй волне пандемии, настойчиво прогнозируемой на осень.

Если говорить в целом, то в отношении любой инфекции есть два основных метода диагностики. Первый — выявление самого возбудителя. Наиболее распространенным методом выявления вирусов является ПЦР — полимеразная цепная реакция. Второй — исследование на иммуноглобулины, или, другими словами, антитела (обозначаются как Ig). Эти тесты обнаруживают не самого возбудителя, а отвечают на вопрос, контактировал ли с ним человек. Исследование на антитела также проводят, если нужно подтвердить сомнительный тест на ПЦР. Например, у пациента присутствует яркая симптоматика коронавирусной инфекции, однако ПЦР-тест дает отрицательный результат. В этом случае на помощь придет ИФА, определяющий антитела. Кстати, ИФА-тесты в несколько раз дешевле ПЦР, делаются быстрее, а количество аппаратов для проведения ИФА в Украине в разы больше.

Что касается экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию — да, их можно сделать очень оперативно, однако есть огромный вопрос к чувствительности и специфичности продукта, попавшего в Украину. По этой причине эксперты не советуют бежать в аптеку и выбрасывать на это деньги.

Если для ПЦР-исследования берется мазок из носоглотки, то для ИФА-теста — кровь из вены. С помощью последнего можно определить различные классы антител — A, M, G, которые образуются в определенной последовательности после контакта с возбудителем. Первыми появляются IgA, находящиеся главным образом в секретах нашего организма (слюне, слизистых). Наличие антител класса A свидетельствует о том, что наш организм на момент проведения исследования находится в процессе борьбы с COVID-19.

Примерно с пятого дня от появления клинических признаков заболевания формируются иммуноглобулины M. Как правило, они сохраняются в организме в течение трех-четырех недель. Наличие этих антител свидетельствует об остром процессе заболевания. Антитела класса G начинают появляться примерно на 10‒14 день болезни. У вас нашли IgG? Это говорит о перенесенном COVID-19 и наличии иммунитета к вирусу. Иммуноглобулины этого класса «живут» разное время. Их еще называют антителами памяти. Например, иммуноглобулины этого класса к кори, герпесу можно обнаружить в течение всей жизни. А вот что касается коронавирусной инфекции, здесь вопросов пока больше, чем достоверных ответов.