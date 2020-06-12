Коронавірусна інфекція. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2653-mayje-italiyskyy-scenariy-v-ukrayini-abo-pryskoruiemo-testuvannya-na-koronavirusnu-infekciu.html

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Потік карет «швидких» до Київської клінічної лікарні №4 — однієї з опорних у лікуванні коронавірусної інфекції — не зменшується. Олександрівська лікарня заповнена пацієнтами під зав'язку і вже енну добу не приймає хворих. Сьогодні в інфекційних стаціонарах спостерігається практично італійський сценарій, кажуть лікарі. Не лякайтеся, поки що пацієнтів з COVID-19 критично не побільшало. А що ж відбувається?

Обов'язкові тести на коронавірусну інфекцію

Зараз (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я №1227 від 20 травня, що вніс зміни до стандартів медичної допомоги при коронавірусній інфекції), щоб потрапити планово в будь-який стаціонар, треба мати довідку про те, що ви не підхопили COVID-19. Хто має час — проходить тестування амбулаторно у сімейного лікаря (наскільки тернистий цей шлях — окрема історія). Час очікування — близько десяти діб. Зате безкоштовно. Ті, хто чекати не хоче, звертаються у приватні лабораторії. Тут результат видають за 1‒2 доби, але ціна б'є по кишені.

Є люди, які не можуть чекати жодного дня. Це категорія пацієнтів, які потребують негайної медичної допомоги. Проте так просто до звичайної лікарні без виключення коронавірусної інфекції вони не потраплять. Якщо є хоча б невеликий натяк на респіраторне захворювання (лихоманка) або пневмонія на знімку, треба пройти тест ПЛР на новий коронавірус. Виключити або підтвердити цей діагноз мають в інфекційному відділенні (на це знадобиться 1‒2 дні перебування в стаціонарі). Потім, якщо COVID-19 виключено, хворого переведуть в іншу лікарню.

Хто пацієнти?

«Хто зараз наші пацієнти — найскладніші хворі за весь час роботи. Це вже не молоді заробітчани чи контактні особи. Це дуже важкі, часто лежачі, хронічні пацієнти в похилому або старечому віці, з цілим букетом супутніх захворювань. Кардіологічні, неврологічні, ендокринологічні, психіатричні, онкологічні… Багато з них 2‒3 місяці не звертались по медичну допомогу», — каже Євген Дубровський, лікар-інфекціоніст Київської клінічної лікарні №4.

А тепер уявіть масштаби Києва і кількість пацієнтів, яких просівають через три інфекційні лікарні столиці. За словами Євгена Дубровського, останні два тижні відбувається масове надходження хворих і медики просто валяться з ніг. Хороша новина в тому, що підтверджених випадків коронавірусної інфекції небагато. Є й погана: перевтома, виснаження медпрацівників підвищують ймовірність виходу їх з ладу, і лікувати інфекційні захворювання, в тому числі вірус з короною, скоро буде нікому.

Треба зауважити, що за час карантину вже були спроби надавати меддопомогу хронічним хворим, минаючи обстеження на COVID-19. Відсутність сортування загрожує масовим зараженням медиків та інших пацієнтів у стаціонарі. Як підсумок — закриття на карантин кількох «неінфекційних» лікарень, що призвело до додаткових навантажень на інші лікувальні заклади. Іншими словами, новація МОЗ була вимушеною і виглядає логічною. Ось тільки теорія розбилася об практику — виникають запитання щодо оптимізації та раціоналізації нового підходу.

Експерти попереджали

Якби обстеження пацієнтів на коронавірусну інфекцію на амбулаторному (домашньому) етапі відбувалося швидше, це могло б значно поліпшити ситуацію, зауважують медики. Але на жаль. Чому на аналіз доводиться чекати десять днів і більше? Ще до ухвалення закону про масове тестування на коронавірус в Україні лабораторні центри захлиналися від зразків, що надходили, — оперативно обробити потік не дозволяють наявні ресурси. Про те, що «система може не витримати», якщо навантаження збільшиться, експерти попереджали.

Наказ МОЗ №1227, згаданий вище, передбачає тестування не тільки пацієнтів з ознаками коронавірусної інфекції, пневмоніями, але також тих, кому потрібна планова госпіталізація або операція. Регулярному тестуванню (раз на 14 днів) підлягають медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу або доглядають за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, співробітники лабораторій, патологоанатомічних, судово-медичних бюро. Документом, знову ж таки, передбачено регулярне тестування (кожні 30 днів) працівників Національної поліції, Нацгвардії, Держприкордонслужби.

Є випадки, коли люди, які виписалися зі стаціонару, понад місяць не можуть вийти з карантину. Причина проста — результати ПЛР-тесту приходять з позначкою «некоректно взятий». А на кожен ПЛР доводиться чекати понад тиждень. Напевно, з цієї причини МОЗ вирішило спростити правила для зняття діагнозу коронавірусна хвороба і виписки пацієнтів зі стаціонарів — тепер достатньо одного негативного ПЛР-тесту замість двох.

На брифінгу 10 червня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що лабораторні центри, в яких проводяться ПЛР-тести на коронавірусну інфекцію, прискорилися і почали надавати результати не пізніше як за добу. Поки що в аутсайдерах залишається Луцьк, де черга становить 706 зразків. За словами Ляшка, МОЗ допомагає вирішити цю проблему, передаючи зразки іншим лабораторіям. А ось у Києві, за переконаннями головного санлікаря, дослідження проводяться вельми оперативно.

Масове тестування на COVID-19

Є дані, що близько 30% хворих на коронавірусну інфекцію можуть мати негативний ПЛР-тест. Виною тому і неправильний забір матеріалу для дослідження, і не 100-процентна точність тесту. Вплинути на справжність статистичних даних і вірогідність діагнозу можуть ІФА-тести на наявність антитіл до коронавірусу, які були створені в Україні. Згідно з останнім алгоритмом, прописаним в неодноразово згаданому наказі МОЗ, ІФА-тестування йде рука об руку з ПЛР-тестами.

«Є низка випадків, коли ці дослідження будуть проводити разом, щоб унеможливити пропуск встановлення правильного діагнозу. Оскільки часто методом ПЛР ми можемо не виявити антиген, додатково будуть робити тест на імуноглобуліни, що з'являються на перших стадіях хвороби, після появи симптомів. Поєднуючи різні результати досліджень, ми зможемо правильно і адекватно поставити діагноз і ввести протиепідемічні заходи реагування», — пояснює Ляшко.

Наприклад, для рутинної перевірки медиків на коронавірусну інфекцію використовуються ІФА-тести. При позитивному результаті діагноз підтверджується тестом ПЛР.

Тести на коронавірусну інфекцію: невеличкий лікнеп

Щодо тестів на COVID-19 виникає багато запитань. Тема ця велика і заслуговує на окрему статтю. А поки що — невеличкий лікнеп. Масове тестування на вірус з короною, як ми вже говорили, проводиться як методом ПЛР, так і за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА). Це дозволяє не тільки якісніше діагностувати, а й зрозуміти, в яких регіонах люди більше або менше перехворіли на коронавірусну інфекцію, чи є захисні антитіла. Передбачається, що відповіді на ці запитання допоможуть прийняти адекватні рішення з підготовки до другої хвилі пандемії, яку наполегливо прогнозують на осінь.

Якщо говорити загалом, то щодо будь-якої інфекції є два основні методи діагностики. Перший — виявлення самого збудника. Найпоширенішим методом виявлення вірусів є ПЛР — полімеразна ланцюгова реакція. Другий — дослідження на імуноглобуліни, або, іншими словами, антитіла (позначаються як Ig). Ці тести виявляють не самого збудника, а відповідають на запитання, чи контактувала з ним людина. Дослідження на антитіла також проводять, якщо потрібно підтвердити сумнівний тест на ПЛР. Наприклад, у пацієнта присутня яскрава симптоматика коронавірусної інфекції, однак ПЛР-тест дає негативний результат. У такому разі на допомогу прийде ІФА, що визначає антитіла. До речі, ІФА-тести в кілька разів дешевші за ПЛР, робляться швидше, а кількість апаратів для проведення ІФА в Україні в рази більша.

Що стосується експрес-тестів на коронавірусну інфекцію — так, їх можна зробити дуже оперативно, проте є величезне питання щодо чутливості і специфічності продукту, який потрапив в Україну. З цієї причини експерти не радять бігти в аптеку і викидати на це гроші.

Якщо для ПЛР-дослідження береться мазок з носоглотки, то для ІФА-тесту — кров з вени. За допомогою останнього можна визначити різні класи антитіл — A, M, G, які утворюються в певній послідовності після контакту зі збудником. Першими з'являються IgA, що містяться головним чином в секретах нашого організму (слині, слизових). Наявність антитіл класу A свідчить про те, що наш організм на момент проведення дослідження перебуває у процесі боротьби з COVID-19.

Приблизно з п'ятого дня від появи клінічних ознак захворювання формуються імуноглобуліни M. Зазвичай вони зберігаються в організмі протягом трьох-чотирьох тижнів. Наявність цих антитіл свідчить про гострий процес захворювання. Антитіла класу G починають з'являтися приблизно на 10‒14 день хвороби. У вас знайшли IgG? Це свідчить про перенесений COVID-19 і наявність імунітету до вірусу. Імуноглобуліни цього класу «живуть» різний час. Їх ще називають антитілами пам'яті. Наприклад, імуноглобуліни цього класу до кору, герпесу можна виявити протягом усього життя. А ось що стосується коронавірусної інфекції, тут запитань поки що більше, ніж правдивих відповідей.