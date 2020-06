Коронавірусна інфекція COVID-19. Фото: Pixabay

Після гучної публікації 22 травня в авторитетному медичному журналі The Lancet Всесвітня організація охорони здоров'я тимчасово зупинила клінічні випробування гідроксихлорохіну і хлорохіну як потенційних ліків від коронавірусної інфекції. Донині ці препарати проти малярії входили у програму глобального вивчення експериментального лікування COVID-19 «Солідарність».

Про резонансне дослідження, що викликало бурхливу й неоднозначну реакцію в медичних колах, «Ракурс» писав у статті «З міркувань безпеки: чи переглянуть лікування коронавірусної інфекції в Україні».

Варто зазначити, що використання протималярійних препаратів для профілактики і лікування коронавірусної інфекції стало предметом пильної уваги громадськості від самого початку пандемії. Свою роль тут зіграв і президент США Дональд Трамп, який голосно прорекламував препарат.

Робота, опублікована в The Lancet, є першим великомасштабним дослідженням, яке надає, за словами авторів, «надійні статистичні докази» того, що хлорохін і його похідне гідроксихлорохін «не приносять користі пацієнтам з COVID-19». Більше з тим, вчені зробили висновок, що ці препарати є потенційно небезпечними — їх вживання збільшує ризик летального наслідку для пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про масштабність дослідження свідчать цифри: було проаналізовано дані 96 тис. пацієнтів, госпіталізованих з 20 грудня 2019 по 14 квітня 2020 року в 671 лікарню по всьому світу. Пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які отримували протималярійні ліки, розділили на чотири групи: одні отримували лише хлорохін; інші — хлорохін з антибіотиком, третя група — гідроксихлорохін, четверта — антибіотик і гідроксихлорохін. Більшість пацієнтів (близько 80 тис. осіб) не приймали ці препарати й увійшли до контрольної групи. Як заявляють автори резонансної статті, після врахування чинників, здатних впливати на прогноз — вік, стать, раса, індекс маси тіла, шкідливі звички та наявність супутніх захворювань, — у контрольній групі показник смертності виявився значно нижчим.

Стаття в The Lancet про лікування коронавірусної інфекції — відкритий лист і критика

Поки навколо ланцетової статті ламалися списи, 29 травня видання The New York Times опублікувало відкритий лист, підписаний більш як 100 вченими і клініцистами. Експерти поставили під сумнів справжність чималої бази даних, що послужила основою для дослідження. У відкритому листі редакторові The Lancet Річарду Хортону та авторам статті вчені попросили журнал надати детальну інформацію про походження даних і закликали до незалежного аудиту. Крім цього, експерти розкритикували методологію дослідження, а також відмову авторів вказати будь-яку з лікарень, що надають дані про пацієнтів з коронавірусною інфекцією, або назвати країни, в яких вони перебували.

Серед вчених, які підписали лист, — клініцисти, дослідники, фахівці з етики з академічних медичних центрів, в тому числі Гарвардської школи громадської охорони здоров'я ім. Т. Чана, Пенсильванського університету, Університету Вандербільта та Університету Дюка.

«Документ, опублікований 22 травня, містив дані про десятки тисяч пацієнтів, госпіталізованих до 14 квітня. Це означає, що автори проаналізували безліч даних, написали документ і провели рецензування своїх результатів всього за п'ять (!) тижнів. Як людина, яка написала у своєму житті багато статей, вважаю, що це просто неможливо», — зауважує професорка, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська.

Про ризики поспіху з публікацією нових медичних даних щодо коронавірусної інфекції йдеться і у відкритому листі. Його автори також вказують на той факт, що дані про випадки захворювання на COVID-19 в Австралії відрізнялися від урядових звітів і включали «більше випадків смерті у стаціонарі, ніж у всій країні протягом періоду дослідження».

Відомий французький інфекціоніст, один з найбільш цитованих мікробіологів у світі, команда якого відкрила понад 60 нових вірусів, Дідьє Рауль також поставив під сумнів результати цієї роботи, назвавши дослідження «брудним».

«Я не знаю, чи вбиває гідроксихлорохін десь в іншому місці, але тут він врятував багатьох людей, у нас найнижча летальність у світі», — запевняє інфекціоніст у своєму зверненні, опублікованому 25 травня на сайті Інституту середземноморських інфекцій університетського госпіталю (Institut Hospitalo Universitaire Méditerranée Infection — IHU, Марсель).

«Тут (в IHU) крізь наші руки пройшло 4000 осіб; чи можна повірити, що я зміню свою думку через людей, які оперують «великими даними», що є свого роду фантазією. Абсолютна маячня — брати дані, якість яких невідома, все змішувати, включно з даними про ліки, для яких ми не знаємо оптимальну дозу», — обурюється лікар з Марселя.

Тим часом гідроксихлорохін продовжує проходити випробування в декількох клінічних дослідженнях (наприклад, Discovery), в тому числі для профілактики COVID-19. Координаційний комітет британського клінічного дослідження Recovery (найбільше рандомізоване дослідження можливих методів лікування нової коронавірусної інфекції) також не побачив достатніх підстав для припинення випробувань протималярійних препаратів. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) і Європейське агентство лікарських засобів поки не змінювали своїх рекомендацій. Остаточне рішення щодо цього питання також ще не прийняли експерти ВООЗ.