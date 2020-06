Коронавирусная инфекция COVID-19. Фото: Pixabay

После нашумевшей публикации 22 мая в авторитетном медицинском журнале The Lancet Всемирная организация здравоохранения приостановила клинические испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве потенциального лекарства от коронавирусной инфекции. До сих пор эти препараты от малярии входили в программу глобального изучения экспериментального лечения COVID-19 «Солидарность».

О резонансном исследовании, вызвавшем бурную и неоднозначную реакцию в медицинских кругах, «Ракурс» писал в статье «По соображениям безопасности: пересмотрят ли лечение коронавирусной инфекции в Украине».

Надо отметить, что использование противомалярийных препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции стало предметом пристального внимания общественности с самого начала пандемии. Свою роль здесь сыграл и президент США Дональд Трамп, громко прорекламировавший препарат.

Работа, опубликованная в The Lancet, является первым крупномасштабным исследованием, предоставляющим, по словам авторов, «надежные статистические доказательства» того, что хлорохин и его производное гидроксихлорохин «не приносят пользы пациентам с COVID-19». Более того, ученые сделали вывод, что эти препараты потенциально опасны — их прием увеличивает риск летального исхода пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

О масштабности исследования говорят цифры: были проанализированы данные 96 тыс. пациентов, госпитализированных с 20 декабря 2019 по 14 апреля 2020 года в 671 больницу по всему миру. Пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих противомалярийные лекарства, разделили на четыре группы: одни получали лишь хлорохин; другие — хлорохин с антибиотиком, третья группа — гидроксихлорохин, четвертая — антибиотик и гидроксихлорохин. Большинство пациентов (около 80 тыс. человек) не принимали данные препараты и вошли в контрольную группу. Как заявляют авторы нашумевшей статьи, после учета факторов, способных влиять на прогноз — возраст, пол, раса, индекс массы тела, вредные привычки и наличие сопутствующих заболеваний, — в контрольной группе показатель смертности оказался значительно ниже.

Статья в The Lancet о лечении коронавирусной инфекции — открытое письмо и критика

Пока вокруг ланцетной статьи ломались копья, 29 мая издание The New York Times опубликовало открытое письмо, подписанное более чем 100 учеными и клиницистами. Эксперты поставили под сомнение подлинность обширной базы данных, послужившей основой для исследования. В открытом письме редактору The Lancet Ричарду Хортону и авторам статьи ученые попросили журнал предоставить подробную информацию о происхождении данных и призвали к независимому аудиту. Кроме этого, эксперты раскритиковали методологию исследования, а также отказ авторов указать какую-либо из больниц, предоставляющих данные о пациентах с коронавирусной инфекцией, либо назвать страны, в которых они находились.

Среди ученых, подписавших письмо, — клиницисты, исследователи, специалисты по этике из академических медицинских центров, в том числе Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Чана, Пенсильванского университета, Университета Вандербильта и Университета Дьюка.

«Документ, опубликованный 22 мая, включал в себя данные о десятках тысяч пациентов, госпитализированных до 14 апреля. Это означает, что авторы проанализировали множество данных, написали документ и провели рецензирование своих результатов всего за пять (!) недель. Как человек, написавший в своей жизни много статей, считаю, что это просто невозможно», — замечает профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

О рисках спешки с публикацией новых медицинских данных о коронавирусной инфекции говорится и в открытом письме. Его авторы также указывают на тот факт, что данные о случаях заболевания COVID-19 в Австралии отличались от правительственных отчетов и включали «больше случаев смерти в стационаре, чем во всей стране в течение периода исследования».

Известный французский инфекционист, один из самых цитируемых микробиологов в мире, команда которого открыла более 60 новых вирусов, Дидье Рауль также подверг сомнению результаты этой работы, назвав исследование «грязным».

«Я не знаю, убивает ли гидроксихлорохин где-то в другом месте, но здесь он спас многих людей, у нас самая низкая летальность в мире», — уверяет инфекционист в своем обращении, опубликованном 25 мая на сайте Института средиземноморских инфекций университетского госпиталя (Institut Hospitalo Universitaire Méditerranée Infection — IHU, Марсель).

«Здесь (в IHU) через наши руки прошло 4000 человек; можно ли поверить, что я изменю свое мнение из-за людей, оперирующих «большими данными», что является своего рода фантазией. Совершенный бред — брать данные, качество которых неизвестно, все смешивать, включая данные о лекарстве, для которого мы не знаем оптимальную дозу», — возмущается врач из Марселя.

Тем временем гидроксихлорохин продолжает проходить испытания в нескольких клинических исследованиях (например, Discovery), в том числе для профилактики COVID-19. Координационный комитет британского клинического исследования Recovery (крупнейшее рандомизированное исследование возможных методов лечения новой коронавирусной инфекции) также не увидел достаточных оснований для приостановки испытаний противомалярийных препаратов. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств пока не меняли своих рекомендаций. Окончательное решение по этому вопросу также еще не приняли эксперты ВОЗ.