Коронавирус в Украине: похоже, нам повезло, но расслабляться рано

Коронавирус в Украине. Отделение COVID в больнице. Фото: Олег Яковенко / Facebook

https://racurs.ua/2641-koronavirus-v-ukraine-pohoje-nam-povezlo-no-rasslablyatsya-rano.html

Ракурс

«А вы видели коронавирус? Вы уверены, что он существует?» — не сдается таксист в ответ на мою просьбу надеть маску. «А давайте объявим эпидемию сердечно-сосудистых заболеваний», «Все это надумано, в моем окружении никто не заболел», «Где обещанные горы тяжелых пациентов?» — возмущаются в соцсетях. Перепалки между ковид-нигилистами и «свидетелями карантина» по поводу коронавируса в Украине не утихают. В потоке противоречивой информации разобраться непросто, а если она препарирована и подогнана под чьи-то мерки — то выводы и вовсе сделать трудно.

Коронавирус в Украине: сговорчивая статистика

До сих пор идут споры, насколько опасен новый коронавирус. На сегодня нет окончательных данных о летальности SARS-CoV-2. При подсчете этой величины возникает множество проблем. Так, от заражения до смерти проходит около двух недель. Неизвестна судьба всех инфицированных — охват тестированием оставляет желать лучшего в большинстве стран. Да и считают в каждой стране по-своему.

В Украине статистика зарегистрированных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией подбирается к 20 тыс. Летальность на сегодня — около 2,55%. Уровень смертности от коронавируса в Украине составляет 0,00089%. Летальность и смертность — разные понятия. Летальность — показатель, отражающий количество умерших от числа заболевших. Смертность — число погибших от общего количества населения той или иной страны или в целом по миру. Так вот, в Украине эти показатели по COVID-19 — одни из самых низких в мире. Как тут не вспомнить афоризм: факты — вещь упрямая, но статистика гораздо сговорчивее.

Данные, которые мы каждое утро слышим от Минздрава, не соответствуют реальности. А вот на сколько их стоит умножать — мнения экспертов разделились. Причин для искажений множество: неточность тестов ПЦР, недостаточное массовое тестирование. По словам медиков, до 30% заболевших могут иметь отрицательный ПЦР-тест. Повлиять на подлинность статистических данных и достоверность диагноза могут ИФА-тесты на наличие антител к коронавирусу, которые были созданы в Украине. Конечно, если их внедрить в широкую практику.

Плато, на которое Украина вышла в последние недели, когда ежедневно фиксируется 400‒500 новых случаев, — это не реальное количество заболевших COVID-19, а способность лабораторий делать определенное количество тестов. Некоторые из них буквально тонут в потоке образцов, обработать которые оперативно не позволяют имеющиеся ресурсы.

Так, 6 мая Житомирский областной лабораторный центр обратился в Минздрав с просьбой не присылать образцы на тестирование COVID-19 из-за перегрузки (кроме экстренных — для тяжелобольных и детей). Как оказалось, лаборатория перегружена на 7‒8 дней вперед, а образцы хранить уже негде. В остальных лабораториях, если судить по сообщениям в СМИ, ситуация выглядит не столь плачевно. Во всяком случае, с письмами в Минздрав пока не обращаются.

7 мая Верховная Рада приняла закон о массовом тестировании на коронавирус в Украине, это означает, что нагрузка на лаборатории значительно выросла. Это и тестирование пациентов перед госпитализацией, регулярное тестирование медиков... «Система может не выдержать», — говорят в лабораториях.

Почему Украине повезло

«На первых этапах всем было страшно. Первые две-три недели, когда ничего не понятно, вирус новый и не изученный, — все ожидали худшего. Вводились серьезные меры для предотвращения коллапса. Это разумно и объяснимо. Но прошло уже два месяца. Многое стало на свои места. Можно утверждать, что катастрофы в Украине не было. Было все — и много заболевших, и паника, и действительно тяжелые случаи. Но массовой летальности, десятков пациентов на ИВЛ не было», — говорит Евгений Дубровский, врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4, ставшей одной из опорных по лечению коронавирусной инфекции. Все 11 отделений этой больницы работают только с COVID-пациентами.

По словам инфекциониста, всего в больнице развернуто 380 коек. В апреле было пролечено 270 человек, из которых 142 уже выписались. За весь период эпидемии от коронавирусной инфекции здесь умерло шесть человек.

«Я не спешу успокаивать, но это точно не холера, не чума. Самый страшный период однозначно позади, есть масса неизученных моментов, но это уже научная сфера», — добавляет врач.

По мнению Дубровского, главная теория, почему Украине так несказанно повезло, состоит в том, что у нас ежегодно происходят вспышки заболеваний — то эпидемия кори, то гриппа разных штаммов и типов. Украинцы постоянно контактируют с вирусами, иммунитет наших граждан пребывает в постоянном напряжении.

Наверное, многие помнят новость о массовой вспышке коронавирусной инфекции в одном из общежитий Киева. Кто-то из этих людей был госпитализирован, другие лечились дома. 54 человека, имеющие позитивные ПЦР-тесты, были также протестированы на наличие антител. Оказалось, что из 54 человек только у шестерых нет иммунитета. Остальные имеют высокие титры антител. По словам Дубровского, окончательные выводы еще делать рано. На сколько этих антител хватит — на три месяца или на год? Ответов пока нет. Но это говорит о том, что наш организм знает, как защититься от подобного коронавируса.

Коронавирус в Украине: паниковать не нужно, но инфекция химерная и коварная

По мнению врача-пульмонолога из Луцка Олега Яковенко, возглавляющего одно из инфекционных отделений по лечению больных с COVID-19 на базе Волынской областной клинической больницы, коронавирусная инфекция очень коварна: начало клинических проявлений непредсказуемо по времени, может длиться от нескольких дней до двух недель.

«Когда ты уже думаешь, что пронесло, вдруг начинается клиническое проявление. В дальнейшем, когда пациент клинически здоров, длительное время у него может оставаться положительный ПЦР-тест на Sars-Cov2, который сбивает врача с толку в плане принятия правильного решения (то ли выписывать и думать, что это «мертвая» РНК, то ли пациент все же заразен)», — пишет врач на своей странице в фейсбуке.

По наблюдениям пульмонолога, коронавирусная инфекция часто выступает в роли триггера: имеет ряд внереспираторных и внелегочных клинических проявлений на фоне общего недомогания — в виде гастроинтестинальных проявлений (малиновый язык, понос, рвота), которые нужно постоянно дифференцировать с антибиотико-ассоциированными расстройствами; неврологические проявления (потеря обоняния и вкуса); боль за грудиной в грудной клетке; обострение основных хронических заболеваний и прочее.

На сегодня нет специфического лечения коронавирусной инфекции. «Но лечим, лечим доступным арсеналом имеющихся лекарств, согласно утвержденным протоколам Минздрава на основе международного опыта, — отмечает врач. — Однако последнее слово все же остается за компенсаторными возможностями организма и «хорошим зарядом собственных батареек» для борьбы с этой химерной инфекцией. Главное в этом деле — не перестараться».

Коронавирусная инфекция — это также новая парадигма по установлению диагноза, тактики ведения пациентов с пневмониями. Здесь совсем другие правила сортировки больных, которые похожи на сортировку на поле боя, особенно на этапе подозрения на диагноз COVID-19 и при отсутствии лабораторного подтверждения у пациента с любой тяжелой пневмонией, когда решающим является время.

Выходим из карантина осторожно

Пока Украина проходит пандемию коронавируса без резкого пика заболеваемости. Есть надежда, что критических цифр не будет и в будущем.

«Традиционно лето — это не сезон коронавирусных инфекций. У этой инфекции сезонность такая же, как у гриппа. По логике, заболеваемость должна снизиться летом, но осенью мы ожидаем вторую волну», — полагает инфекционист, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

Пока карантин в Украине продлили еще на месяц, но уже в ближайшее время нас ждут новые послабления. В Киеве с 23 мая планируют запустить в обычном режиме общественный транспорт — автобусы, трамваи и троллейбусы. Возобновят работу торговые заведения размером до 1 тыс. кв. м, спортивные и детские площадки в парках и на придомовых территориях. На 25 мая запланирован запуск метро, вернутся к работе сельскохозяйственные ярмарки. С 1 июня в столице откроются детские сады и школы для выпускников 11-х классов, сдающих ВНО. Планируют возобновить работу детско-юношеские спортивные школы, порадуют любителей спорта спортзалы и фитнес-центры (пока без бассейнов). Откроют зоны отдыха и пляжи.

Все запланированные послабления будут актуальными, если ситуация с распространением коронавируса в Украине не ухудшится. Ослабление карантина не означает, что вирус отступил, говорят в мэрии. Наиболее опасным местом медики считают общественный транспорт, закрытые помещения с большим скоплением людей. Поэтому основное правило — обязательно носить маску. Дезинфицировать руки и держать физическую дистанцию — эти привычки должны остаться с нами надолго.

Тема коронавируса всем нам порядком надоела. Хочется быстрее вернуться к обычной жизни, а медикам — снять защитные костюмы и забыть о респираторах. Но разве ожидали столь высокий уровень заболеваемости и смертности в Италии, Испании или успешном Нью-Йорке? «С инфекционными болезнями нужно обращаться на «вы»: они не любят фамильярности», — замечает инфекционист Ольга Голубовская. Поэтому терять бдительность все же не стоит.