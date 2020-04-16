Коронавирус в Украине: вторая волна и новые тесты как прорыв в лечении COVID-19

Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2615-koronavirus-v-ukraine-vtoraya-volna-i-novye-testy-kak-proryv-v-lechenii-covid-19.html

Ракурс

Вирус с короной продолжает влиять на нашу жизнь: одних он держит в щупальцах страха и паники, другие пропускают все страшилки о ситуации с коронавирусом в Украине через призму недоверия и сарказма. Масла в огонь подливают казалось бы правильные и к удивлению оперативные действия власти в нашей стране, однако привычно принимающие уродливую форму.

Среди всех новостей о коронавирусе в Украине есть и позитивные — наша страна стала пятой в мире, где были разработаны тесты ИФА (иммуноферментного анализа) для определения титра антител к SARS-CoV-2. Ранее о разработке и применении таких тест-систем заявили в Китае, Германии, США и РФ. Следует не путать эти тест-системы с экспресс-тестами на антитела, которые уже применяются в Украине (здесь используется метод иммунохроматографического анализа).

Разработанные ИФА-тесты позволяют определить не только наличие, но и количество антител. Почему эта новость заслуживает особого внимания? Новый диагностический инструмент позволит выявлять переболевших коронавирусной инфекцией, выделять антитела в плазме их крови. Это, в свою очередь, даст возможность использовать плазму переболевших для лечения тяжелобольных пациентов. Иммуноглобулины (антитела), выделенные из плазмы, можно использовать для экстренной профилактики контактных лиц, предотвращать тяжелые случаи заболевания. По мнению многих врачей, для лечения коронавирусной инфекции откроются совершенно новые возможности. Тесты также позволят изучать популяционный иммунитет к вирусу с короной, а в будущем проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

В данное время в Национальном медицинском университете им. Богомольца под руководством доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской проходят оценочные испытания этих тест-систем (производитель — научно-производственная компания «Диапроф-Мед»). Тест-системы определяют IgG к COVID-19 (так называемые антитела памяти), если быть точнее, к белку NC, который менее подвержен мутациям. Имеющийся в Украине лабораторный парк для проведения иммуноферментного анализа позволит ежедневно осуществлять более 1 млн подобных исследований. Пока известно, что у тестов приличная специфичность — более 90%, а чувствительность составляет более 94%.

Есть еще одна хорошая новость о ситуации с коронавирусом в Украине. По словам Ольги Голубовской, выздоровевшие украинцы, в том числе и некоторые народные избранники, готовы хоть сейчас сдать кровь.

Страсти по украинскому протоколу лечения COVID-19

Не утихают споры вокруг принятого 2 апреля протокола лечения коронавирусной инфекции — приказа Минздрава №762 «Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)» (о чем «Ракурс» писал в статье «Протокол лечения COVID-19: массовый эксперимент или забота об украинцах»). Разнесла в пух и прах национальный протокол и бывшая и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По мнению экс-главы ведомства, все лекарственные средства из протокола не имеют научно обоснованных данных эффективности и безопасности применения в клинической практике и применяются сегодня только экспериментально.

О протоколе лечения коронавируса в Украине высказываются политики и даже ленивые диванные эксперты. В то время как врачам — профессионалам в этом вопросе — делать это буквально некогда: они на передовой. Другие «знатоки» кивают на США, мол, есть информация о смертях от одного из препаратов, применяемых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией (речь идет о хлорохине).

По словам Ольги Голубовской, в Украине этого препарата нет и его не применяют. Тем не менее, такой исход возможен, если лекарство назначать на дому, без соответствующего контроля. Все лекарственные препараты подобного рода должны применяться в стационаре, под строгим мониторингом. Кстати, применение лекарственных средств, внесенных в документ, рассматривается только для пациентов с тяжелым течением COVID-19 и среднетяжелым при наличии серьезных сопутствующих заболеваний (высокая группа риска). Повторимся: препараты назначаются только в условиях стационара.

«Мы в лечении очень осторожны, я считаю, что врачи не должны мешать больному правильно болеть», — замечает врач.

Эти же лекарственные средства применяются в США, европейских странах. 30 марта были обновлены европейские рекомендации по лечению COVID-19, сюда вошли те же лекарства, что и в украинский протокол, кроме системных интерферонов и бета-интерферона. Сегодня весь мир находится в так называемой интуитивной медицине. Нашим медикам пришлось столкнуться с неизвестным заболеванием, с нуля учиться правильно вести больных согласно принципу «не навреди», анализировать весь мировой и собственный опыт, внедрять новые инструментальные методы диагностики в практику, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи и тем самым предотвратить необходимость в крайних мерах.

Украинские медики еще в январе обращались в государственный экспертный центр, чтобы он разрешил применение лекарственных средств в рамках клинических исследований. Так юридически этот вопрос решил весь мир. Ведь специфической терапии от коронавирусной инфекции на сегодня нет.

«Мы все находимся в исследовании, нигде нет четких доказательств, а лечить больных нужно», — сетовали врачи. Наше государство пошло другим путем: изменило законодательство. Вышел новый закон, согласно которому можно использовать лекарства off-label (вне инструкции). После принятия закона появилась возможность создать соответствующий документ. Протокол был написан буквально за сутки. К нему остается много вопросов, но документ оперативно дорабатывается, в ближайшее время его обещают существенно дополнить.

Коронавирус в Украине: прогнозы

Может быть любой сценарий, вплоть до того, что вирус как появился, так и исчезнет через год-два, говорят эксперты.

«Есть надежда, что у нас не будет такого кошмара, как в Италии, Испании. У нас разная генетика. Инфекционные заболевания протекают по-разному. В Украине другая ситуация: количество койкомест гораздо больше, чем в европейских странах. Гораздо. Там очень мало больниц».

По мнению Ольги Голубовской, после выхода из карантина нас может ждать вторая волна коронавирусной инфекции. «Возможно, она будет ближе к осени. Я больше опасаюсь второй волны. Может быть, я ошибаюсь. Вирус непредсказуем. Никто не мог предсказать ситуацию в Италии. Наша задача сейчас — выиграть время, растянуть процесс. Отработаются схемы лечения. За эти бессонные ночи, круглосуточную работу мы многое осознали. На начальном этапе был хаос, сейчас есть система».