Коронавірус в Україні: друга хвиля і нові тести як прорив у лікуванні COVID-19

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2615-koronavirus-v-ukrayini-druga-hvylya-i-novi-testy-yak-proryv-u-likuvanni-covid-19.html

Ракурс

Вірус з короною продовжує впливати на наше життя: одних він тримає у щупальцях страху та паніки, інші пропускають всі страшилки про ситуацію з коронавірусом в Україні крізь призму недовіри і сарказму. Масла у вогонь підливають здавалося б правильні і на диво оперативні дії влади в нашій країні, які водночас звично набувають потворної форми.

Серед всіх новин про коронавірус в Україні є і позитивні — наша країна стала п'ятою у світі, де були розроблені тести ІФА (імуноферментного аналізу) для визначення титру антитіл до SARS-CoV-2. Раніше про розробку і застосування таких тест-систем заявили в Китаї, Німеччині, США і РФ. Не варто плутати ці тест-системи з експрес-тестами на антитіла, які вже застосовуються в Україні (тут використовується метод імунохроматографічного аналізу).

Розроблені ІФА-тести дозволяють визначити не лише наявність, а й кількість антитіл. Чому ця новина заслуговує на особливу увагу? Новий діагностичний інструмент дозволить виявляти тих, хто перехворів на коронавірусну інфекцію, виділяти антитіла у плазмі їхньої крові. Це, своєю чергою, дасть можливість використовувати плазму тих, хто перехворів, для лікування важкохворих пацієнтів. Імуноглобуліни (антитіла), виділені з плазми, можна використати для екстреної профілактики контактних осіб, запобігати важким випадкам захворювання. На думку багатьох лікарів, для лікування коронавірусної інфекції відкриються зовсім нові можливості. Тести також дозволять вивчати популяційний імунітет до вірусу з короною, а в майбутньому проводити оцінку ефективності розроблюваних вакцин проти COVID-19.

Зараз у Національному медичному університеті ім. Богомольця під керівництвом доктора медичних наук, професора Ольги Голубовської відбуваються оцінювальні випробування цих тест-систем (виробник — науково-виробнича компанія «Діапроф-Мед»). Тест-системи визначають IgG до COVID-19 (так звані антитіла пам'яті), якщо бути точнішими, до білка NC, який менш схильний до мутацій. Наявний в Україні лабораторний парк для проведення імуноферментного аналізу дозволить щодня здійснювати понад 1 млн подібних досліджень. Поки відомо, що у тестів пристойна специфічність — більш як 90%, а чутливість становить понад 94%.

Є ще одна хороша новина про ситуацію з коронавірусом в Україні. За словами Ольги Голубовської, українці, які одужали, в тому числі і деякі народні обранці, готові хоч зараз здати кров.

Пристрасті по українському протоколу лікування COVID-19

Не вщухають суперечки навколо ухваленого 2 квітня протоколу лікування коронавірусної інфекції — наказу МОЗ №762 «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» (про що «Ракурс» писав у статті «Протокол лікування COVID-19: масовий експеримент чи піклування про українців»). Рознесла в пух і прах національний протокол і колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. На думку екс-глави відомства, всі лікарські засоби з протоколу не мають науково обґрунтованих даних ефективності та безпеки застосування в клінічній практиці і застосовуються сьогодні тільки експериментально.

Щодо протоколу лікування коронавірусу в Україні висловлюються політики й навіть ледачі диванні експерти. У той час як лікарям — професіоналам в цьому питанні — робити це буквально ніколи: вони на передовій. Інші «знавці» кивають на США, мовляв, є інформація про смерті від одного з препаратів, що застосовуються для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією (йдеться про хлорохін).

За словами Ольги Голубовської, в Україні цього препарату немає і його не застосовують. Проте такий результат можливий, якщо ліки призначати вдома, без відповідного контролю. Всі лікарські препарати подібного роду повинні застосовуватися у стаціонарі, під суворим моніторингом. До речі, застосування лікарських засобів, внесених у документ, розглядається тільки для пацієнтів з тяжким перебігом COVID-19 і середньотяжким за наявності серйозних супутніх захворювань (висока група ризику). Повторімося: препарати призначаються тільки в умовах стаціонару.

«Ми в лікуванні дуже обережні, я вважаю, що лікарі не повинні заважати хворому правильно хворіти», — зауважує лікар.

Ці ж самі лікарські засоби застосовуються в США, європейських країнах. 30 березня були оновлені європейські рекомендації щодо лікування COVID-19, сюди увійшли ті ж самі ліки, що і до українського протоколу, крім системних інтерферонів і бета-інтерферону. Сьогодні весь світ перебуває у так званій інтуїтивній медицині. Нашим медикам довелося зіткнутися з невідомим захворюванням, з нуля вчитися правильно вести хворих згідно з принципом «не нашкодь», аналізувати весь світовий і власний досвід, впроваджувати нові інструментальні методи діагностики у практику, щоб поліпшити якість надання медичної допомоги і тим самим запобігти потребі у крайніх заходах.

Українські медики ще в січні зверталися до державного експертного центру, щоб він дозволив застосування лікарських засобів у рамках клінічних досліджень. Так юридично це питання вирішив увесь світ. Адже специфічної терапії проти коронавірусної інфекції на сьогодні немає.

«Ми всі перебуваємо в дослідженні, ніде немає чітких доказів, а лікувати хворих треба», — нарікали лікарі. Наша держава пішла іншим шляхом: змінила законодавство. Вийшов новий закон, згідно з яким можна використовувати ліки off-label (поза інструкції). Після ухвалення закону з'явилася можливість створити відповідний документ. Протокол був написаний буквально за добу. До нього залишається багато запитань, але документ оперативно допрацьовується, найближчим часом його обіцяють суттєво доповнити.

Коронавірус в Україні: прогнози

Може бути будь-який сценарій, аж до того, що вірус як з'явився, так і зникне за рік-два, кажуть експерти.

«Є надія, що у нас не буде такого кошмару, як в Італії, Іспанії. У нас різна генетика. Інфекційні захворювання протікають по-різному. В Україні інша ситуація: кількість ліжкомісць набагато більша, ніж у європейських країнах. Набагато. Там дуже мало лікарень».

На думку Ольги Голубовської, після виходу з карантину на нас може чекати друга хвиля коронавірусної інфекції. «Можливо, вона буде ближче до осені. Я більше непокоюся через другу хвилю. Можливо, я помиляюсь. Вірус непередбачуваний. Ніхто не міг передбачити ситуацію в Італії. Наше завдання зараз — виграти час, розтягнути процес. Відпрацювати схеми лікування. За ці безсонні ночі, цілодобову роботу ми багато усвідомили. На початковому етапі був хаос, зараз є система».