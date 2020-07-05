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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу

Коронавірус у Києві — де зафіксували найбільше випадків розповів Кличко (ІНФОГРАФІКА)

5 лип 2020, 14:16
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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за минулу добу виявили у ще 78 мешканців столиці, серед них двоє медиків. Таким чином, загалом за весь час епідемії у Києві вже виявили 5 тис. 543 випадки коронавірусу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків коронавірусу:

  • 42 жінки віком від 18 до 83 років;
  • 17-річна дівчина;
  • 32 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;
  • троє хлопчиків віком від одного до 17 років.

13 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.

Найбільше нових випадків захворювання у Києві виявили у:

  • Деснянському районі (12 хворих);
  • Оболонському районі (11 інфікованих);
  • Дніпровському районі (10 випадків);
  • Подільському районі (10 випадків).

Водночас одужали ще 32 особи. Всього за весь час епідемії цю хворобу вже здолали 1 тис. 802 киянина.


Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірусом інфікувалися ще понад 50 медиків.

Джерело: Ракурс


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