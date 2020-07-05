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У Києві триває епідемія коронавірусу
Коронавірус у Києві — де зафіксували найбільше випадків розповів Кличко (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n140680-koronavirus-u-kyievi-de-zafiksuvaly-naybilshe-vypadkiv-rozpoviv-klychko-infografika.htmlРакурс
Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за минулу добу виявили у ще 78 мешканців столиці, серед них двоє медиків. Таким чином, загалом за весь час епідемії у Києві вже виявили 5 тис. 543 випадки коронавірусу.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків коронавірусу:
- 42 жінки віком від 18 до 83 років;
- 17-річна дівчина;
- 32 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;
- троє хлопчиків віком від одного до 17 років.
13 хворих госпіталізували, інші лікуються на самоізоляції.
Найбільше нових випадків захворювання у Києві виявили у:
- Деснянському районі (12 хворих);
- Оболонському районі (11 інфікованих);
- Дніпровському районі (10 випадків);
- Подільському районі (10 випадків).
Водночас одужали ще 32 особи. Всього за весь час епідемії цю хворобу вже здолали 1 тис. 802 киянина.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірусом інфікувалися ще понад 50 медиків.
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