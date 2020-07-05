В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n140674-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-infikuvalysya-ponad-50-medykiv-video.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 за добу в Україні виявили ще у 823 людей. З них 53 дитини, а також 53 медпрацівники.

Госпіталізували за добу 215 осіб. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільше випадків коронавірусу за добу виявили у Львівській (138 хворих), Закарпатській (107 хворих) та Донецькій (81 випадок) областях.

Загальна кількість випадків COVID-19, виявлених в Україні за весь час епідемії, вже становить 48,5 тис. осіб.

Померли за добу 22 інфікованих, 221 хворих одужали. Загалом коронавірус забрав в Україні життя вже 1 тис. 249 осіб, понад 21,3 тис. пацієнтів одужали.

Загалом за час пандемії коронавірусу в Україні на COVID-19 захворіли 6 тис. 990 медпрацівників.

Нагадаємо, Всесвітня організація з охорони здоров’я в межах здійснюваних пошуків ліків проти коронавірусу вирішила припинити випробування кількох препаратів, котрі виявилися неефективними.