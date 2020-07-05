Блискавка забрала життя понад 40 людей в Індії

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В Індії удари блискавок призвели до численних людських жертв
Блискавка забрала життя понад 40 людей в Індіїhttps://racurs.ua/ua/n140673-blyskavka-zabrala-jyttya-ponad-40-ludey-v-indiyi.htmlРакурс
Удари блискавок за добу забрали життя щонайменше 23 людей в північному індійському штаті Уттар-Прадеш.
Постраждали ще 29 людей, більшість з них мають серйозні опіки, повідомляє телеканал NDTV з посиланням на місцеву владу.
Інциденти з ударами блискавок траплялися в різних районах штату. Родичам загиблих пообіцяли виплати компенсацій.
Також понад 20 людей загинули за добу в сусідньому штаті Біхар.
Загалом за останні два тижні понад 150 людей загинули через удари блискавок в Уттар-Прадеш та Біхарі. Синоптики зазначають, що причиною цього є «нестабільність» в атмосфері, яка виникла через поєднання вищих за норму температур в Уттар-Прадеші та Біхарі, а також вологих південних вітрів з Бенгальської затоки.
Нагадаємо, на початку травня в Миколаївській області удар блискавки, який стався на відкритій місцевості, забрав життя підлітка 2005 року народження.
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