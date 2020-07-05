Застрелили блогера, який врятував екс-нардепа Мосійчука

Маміхан Умаров, фото: Tengrinews

https://racurs.ua/ua/n140672-zastrelyly-blogera-yakyy-vryatuvav-eks-nardepa-mosiychuka.html

Ракурс

Блогера Маміхана Умарова, який критикував чеченського лідера Рамзана Кадирова та попередив народного депутата Верховної Ради VIII Ігоря Мосійчука про замах на вбивство, застелили в Австрії.

Убивство сталося в передмісті Відня у місті Герасдорф-бай-Він, повідомляє видання ORF з посиланням на місцеву поліцію.

Зазначається, що Умаров був убитий пострілом в голову вчора близько 19.00. Ймовірного вбивцю затримали того ж дня близько 21.30 у місті Лінц, розташованому за 180 км на захід від Відня.

Поліція вважає, що вбивця, як і Умаров, — чеченець.

Умаров називав себе колишнім співробітником Міністерства шаріатської державної безпеки самопроголошеної республіки Ічкерія. Він стверджував, що російські спецслужби пов’язані з замахами на політемігрантів у Європі.

Зокрема, Умаров запевняв, що у 2014−2015 роках з ним обговорювали замовлення на вбивство Аміни Окуєвої, її чоловіка Адама Осмаєва, а також Мосійчука.

В Австрії Умаров звернувся за отриманням політичного притулку.

Умаров раніше заявляв, що з 2005 року живе в Австрії під ім’ям Мартін Бек. Він також вів на YouTube блог «Анзор з Відня».

На вбивство Умарова Мосійчук відреагував у своєму Telegram-каналі.

Політик зазначив, що Умаров був головним свідком у справі про теракт у Києві під телеканалом «Еспресо», де було здійснено замах на Мосійчука та вбито двох людей, а також у справі про вбивство Окуєвої та замах на Осмаєва. Ці злочини сталися у жовтні 2017 року.

За словами Мосійчука, убитий співпрацював з Нацполіцією України.

Був допитаний як свідок і передав слідчому Нацполіції записи розмов чеченських високопосадовців які замовляли моє, Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва вбивства, — повідомив Мосійчук.

Нагадаємо, у лютому з’явилося інтерв’ю з Умаровим.