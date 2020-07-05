Застрелили блогера, который спас экс-нардепа Мосийчука

Мамихан Умаров, фото: Tengrinews

https://racurs.ua/n140672-zastrelili-blogera-kotoryy-spas-eks-nardepa-mosiychuka.html

Ракурс

Блогера Мамихана Умарова, критиковавшего чеченского лидера Рамзана Кадырова и предупредившего народного депутата Верховной Рады VIII Игоря Мосийчука о покушении на убийство, застелили в Австрии.

Убийство произошло в пригороде Вены в городе Герасдорф-бай-Он, сообщает издание ORF со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что Умаров был убит выстрелом в голову вчера около 19.00. Вероятного убийцу задержали в тот же день около 21.30 в городе Линц, расположенном в 180 км к западу от Вены.

Полиция считает, что убийца, как и Умаров, — чеченец.

Умаров называл себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности самопровозглашенной республики Ичкерия. Он утверждал, что российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов в Европе.

В частности, Умаров утверждал, что в 2014—2015 годах с ним обсуждали заказ на убийство Амины Окуевои, ее мужа Адама Осмаева, а также Мосийчука.

В Австрии Умаров обратился за получением политического убежища.

Умаров ранее заявлял, что с 2005 года живет в Австрии под именем Мартин Бек. Он также вел на YouTube блог «Анзор из Вены».

На убийство Умарова Мосийчук отреагировал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Умаров был главным свидетелем по делу о теракте в Киеве под телеканалом «Эспрессо», где было совершено покушение на Мосийчука и убиты два человека, а также в деле об убийстве Окуевой и покушение на Осмаева. Эти преступления произошли в октябре 2017 года.

По словам Мосийчука, убитый сотрудничал с Нацполициею Украины.

Был допрошен в качестве свидетеля и передал следователю Нацполиции записи разговоров чеченских чиновников которые заказывали мое, Амины Окуевой и Адама Осмаева убийства, — сообщил Мосийчук.

Напомним, в феврале появилось интервью с Умаровым.